Caroline Garcia trennt sich erneut von Coach Bertrand Perret

Caroline Garcia hat die Trennung von ihrem Coach Bertrand Perret bekanntgegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.09.2024, 12:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

“Bertrand, du warst ein unglaublicher Trainer, mit dem ich so viele großartige Dinge erreicht habe, und dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Aber noch wichtiger ist, dass du ein wahrer Freund warst, jemand, der an einigen meiner besten Tage als Profi, aber auch an einigen meiner schlechtesten Tage an meiner Seite war, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Und du hast mich immer bedingungslos unterstützt. Du hast mir geholfen, einige meiner besten Tennisspiele zu spielen und mir gleichzeitig gezeigt, dass das alles nichts wert ist, wenn man den Prozess nicht genießen kann”, schrieb die Französin auf X (vormals Twitter).

Garcia hatte mit Perret von 2021 bis Oktober 2022 und dann wieder seit April 2023 zusammengearbeitet.

Unter Perret hatte Garcia im Jahr 2022 einen enormen Aufschwung erlebt und sich von einem Platz außerhalb der Top 50 bis auf Rang 4 im Einzel-Ranking gespielt - vor allem auch durch eine ultra-aggressive Court-Position. 2023 und 2024 ging es wieder leicht abwärts, aktuell ist die 30-Jährige auf Rang 30 platziert.

Garcia und Perret hatten sich 2022 kurz vor den WTA Finals überraschend getrennt, im Frühjahr 2023 kam man wieder zusammen.“Mein Spiel und meine Art zu trainieren kann nicht jeder verstehen oder mit mir richtig darüber sprechen. Mit Bertrand haben wir diese Verbindung. Wir können sie genauso gut nutzen, um noch höher hinaus zu kommen", sagte Garcia seinerzeit der L`Équipe. Nun also die erneute Trennung.

“Wer auch immer die Chance hat, mit dir zu arbeiten, wird sich unglaublich glücklich schätzen. Ich bin glücklich, dass ich nicht nur einen großartigen Trainer gefunden habe, sondern auch einen meiner besten Freunde", schloss Garcia.

Bei den US Open hatte Garcia in Runde 1 verloren.