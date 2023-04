WTA-Trainerkarussell: Bencic trennt sich von Tursunov, Garcia vereint sich wieder mit Perret

Zwei prominente Namen wechseln ihre Coaches: Belinda Bencic trennt sich, Caroline Garcia kehrt zurück.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 13:34 Uhr

Bencic und Ex-Profi Tursunov waren ein prominentes Gespann, das Ende vergangenen Jahres zusammenkam - diese Liaison ist jedoch schon wieder vorüber, wie das Schweizer Tagblatt berichtet.

Der Grund: "Nach Miami hatten Belinda und Dmitry unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es weitergehen solle, und sie haben sich gemeinsam entschlossen, ihre Partnerschaft zu beenden. Es gibt keinen Zeitplan für einen neuen Coach", berichtet zudem der Schweizer Tennisjournalist Simon Graf die Begründung des Bencic-Managers Marijn Bal.

Bencic hatte einen mittelprächtigen Jahresstart erwischt, mit einem Turniersieg in Abu Dhabi; zuletzt war in Indian Wells und Miami jedoch früh Schluss. Aktuell steht die Weltranglisten-11. in Charleston im Halbfinale, wo sie heute auf die topgesetzte Jessica Pegula trifft.

Caroline Garcia: Zurück zum Erfolgscoach

Caroline Garcia hat indes bereits einen neuen/alten Coach - sie ist zurück bei Bertrand Perret, mit dem sie im vergangenen Jahr ab Sommer hervorragende Ergebnisse erzielt und die Rückkehr in die Top 10 gefeiert hatte. "Mein Spiel und meine Art zu trainieren kann nicht jeder verstehen oder mit mir richtig darüber sprechen. Mit Bertrand haben wir diese Verbindung. Wir können sie genauso gut nutzen, um noch höher hinaus zu kommen", sagte sie der L'Équipe.

Garcia und Perret hatten sich im Spätjahr 2023 kurz vor den WTA Finals getrennt.

Einen Physiotherapeuten, mit dem sie über's Jahr hinweg reisen könne sowie einen Fitnesscoach suche sie noch weiter.