WTA Rom: Iga Swiatek - 11.000 Punkte und kein Halten

Die Polin Iga Swiatek hat mit dem Sieg bei dem WTA-Tour-1000-Turnier in Rom einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 11:52 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat häufig Grund zum Feiern

Punkte, Punkte, Punkte. Im Tennissport sind die Weltranglisten-Zähler die harte Währung, um die Tag für Tag von jeder Spielerin und jedem Spieler gerungen wird. Die Rom-Championesse und Weltranglisten-Erste Iga Swiatek muss sich derzeit keine großen Gedanken darüber machen, wie der genaue Stand der Dinge ist, denn sie liegt mit 3.500 Punkte Vorsprung auf ihre Verfolgerin Aryna Sabalenka in fast schon heimeliger Sicherheit.

Starke 11.000 WTA-Zähler hat die Polin auf ihrem Konto und hat damit einen erneuten Meilenstein in ihrer Karriere geschafft. Denn einen so hohen Punktestand hat die derzeitige Königin des Damen-Tennis noch nicht erreicht gehabt. Selbst wenn Swiatek bei den kommenden French Open bereits in Runde eins scheitern sollte, hätte das keinerlei Auswirkungen auf ihre absolute Top-Position im WTA-Ranking.

"Hatte das Gefühl, immer hinterher laufen zu müssen"

Die 22-Jährige wird morgen ihre 108. Woche an der Spitze begehen. Die durchwachsenen Leistungen zu Beginn der Saison sind wie weggeblasen, ein Ende der Regentschaft Swiateks nicht abzusehen. Zumal die Westslawin mit dem fabulösen 6:2,-6:3-Erfolg über Sabalenka im Rom-Endspiel nochmal alle (minimalen) Zweifel an ihrer Domananz verpuffen ließ.

In einer Pressekonferenz im Rahmen des Combined-Events in der ewigen Stadt sprach die vierfache Grand-Slam-Siegerin über ihre Beziehung zu Zahlen, Statistiken und Positionen: "Ich würde sagen, dass ich mich dieses Jahr weniger auf die Platzierungen und Punkte konzentriere als letzes Jahr, als ich das Gefühl hatte, immer hinterher laufen zu müssen." Sie empfinde die Herumrechnerei als Energieverschwendung und überlasse sie lieber ihrem Team, so die French-Open-Favoritin.

