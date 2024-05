Barbora Strycova bringt ihr zweites Kind auf die Welt

Die Tschechin Barbora Strycova ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2024, 18:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Josefina, so der Name ihrer Tochter, ist offenbar am 12. Mai auf die Welt gekommen: Strycova hängte dem Foto den Hashtag #happymothersday an - der Muttertag war eben an jenem Sonntag.

Zu den Gratulantinnen gehörten unter anderem Lucia Safarova, Dominika Cibulkova, Daniela Hantuchova, Bethanie Mattek-Sand und ihre langjährige Doppelpartnerin Su-Wei Hsieh.

Strycova hatte ihr erstes Kind, Vincent, im September 2021 auf die Welt gebracht. In 2023 hatte sie ihr Comeback gegeben mit der Ansage, noch ausgewählte Turniere spielen zu wollen.

Verrückterweise gelang ihr dabei ein Traumlauf in Wimbledon, wo sie mit Hsieh den zweiten gemeinsamen Titel auf dem Heiligen Rasen holte - und dabei nur einen Satz im gesamten Turnier abgab. Die US Open wurden dann ihr letztes Turnier. Ein weiteres Comeback? Scheint aktuell nicht im Plan der 38-Jährigen.

Im Laufe ihrer Karriere holte Strycova stolze 32 Doppeltitel und erklommt hier auch die Nummer 1 im Ranking. Ein Einzel gewann sie zwei Turniere und kam bis auf Platz 16. 2019 siegte sie sich dabei bis ins Halbfinale von Wimbledon.