Barbora Strycova erwartet ihr zweites Kind

Wimbledon-Doppelsiegerin Barbora Strycova ist wieder schwanger - in 2024 erwartet sie ihr zweites Kind.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 19:18 Uhr

© Getty Images

Was für ein Jahr für Barbora Strycova! Im Frühjahr erst hatte sie ihr Comeback auf der Tour gefeiert, gleichzeitig mit der Ankündigung ihres (erneuten) Abschieds. Im Sommer folgte an der Seite ihrer kongenialen Partnerin Su-Wei Hsieh der zweite Wimbledonsieg im Doppel. Bei den US Open dann feierte Strycova ihren Abschied vom Tennis. Und gab nun ihre erneute Schwangerschaft bekannt.

"Vincent wird bald ein großer Bruder werden", schrieb die 37-Jährige auf Instagram, gepaart mit einem Foto von ihrem ersten Sohn am Strand und einem kleinen Babybäuchlein.

Strycova hatte im Rahmen ihrer ersten Schwangerschaft eine Karrierepause von 2021 bis 2023 eingelegt, wollte in diesem Jahr aber noch mal zurückkehren, um "Tschüss" zu sagen. Neben ein paar Einzelmatches stand dabei das Doppel im Vordergrund, mit Hsieh, ebenfalls eine Comebackerin, holte sie dann den zweiten gemeinsamen Wimbledontitel nach 2019. Das Duo gab dabei nur einen Satz im gesamten Turnierverlauf ab.

Sie habe das Tennis nicht vermisst während ihrer Auszeit, habe aber das Kapitel beenden wollen. "Ich liebe Tennis, es ist ein großartiger Sport", sagte sie in New York. Sie habe aber so viele Dinge, die sie abseits des Courts angehen wolle. "Ich kann es kaum abwarten, in mein Leben ohne Tennis zurückzukehren." Das hat sie nun getan.

Strycova holte insgesamt 32 Doppeltitel und schaffte es bis auf Platz 1 der Doppel-Weltrangliste. Im Einzel gewann sie zwei Turniere und stand in 2017 auf Platz 16 der Welt. 2019 erreichte sie zudem das Einzel-Halbfinale in Wimbledon.