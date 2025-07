WTA Montreal: Andreescu-Sieg mit Verletzungsdrama UND Fairplay?

Im Duell der ehemaligen Grand-Slam-Siegerinnen besiegte Bianca Andreescu bei ihrem Heimspiel beim WTA-1000-Turnier in Montreal die Tschechin Barbora Krejcikova, verletzte sich bei Matchball am Knöchel und kam anschließend womöglich in den Genuss einer Fairplay-Geste ihrer Gegnerin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 10:37 Uhr

© Getty Images Trotz Knöchelverletzung bei Matchball siegte Bianca Andreescu zum Auftakt in Montreal, auch aufgrund einer möglichen Fairplay-Geste ihrer Gegnerin.

Nicht positiv waren die Worte von Angelique Kerber an ihre Gegnerin gemeint, welche die Deutsche 2019 nach ihrer Dreisatz-Niederlage in Miami beim obligatorischen Handshake an Bianca Andreescu richtete. Damals bezeichnete die Kielerin ihre Gegnerin aus Kanada als „die größte Drama-Queen“.

Und Drama, wenn auch in anderem Sinne, gab es beim gestrigen Match der 25-jährigen Andreescu in der Auftakt-Partie beim 1000er-Event in Montreal. Als die US-Open-Siegerin von 2019 gegen die zweifache Majorsiegerin Barbora Krejcikova beim Stand von 6:3 und 5:4 zum Matchgewinn servierte, knickte sie beim zweiten Matchball um, verletzte sich am Knöchel und musste dadurch den Punkt abgeben.

Am Boden liegend unter Tränen kommentierte Andreescu, die in ihrer Karriere nach ihrem Grand-Slam-Titel in New York durch zahlreiche Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, deutlich hörbar mit den Worten: „Warum passiert das immer mir?“

Nach einer Behandlungspause trat die ehemalige Weltranglisten-4., die aktuell auf Position 188 geführt ist und in Kanada per Wildcard am Start ist, bei Einstand wieder zum Match an. Nach jeweils zweiten Aufschlägen ihrer Gegnerin beförderte Krejcikova die beiden machbaren Returns deutlich ins Aus, was den finalen 6:3, 6:4-Erfolg für Andreescu bedeutete. Ob die Tschechin dies im Gefühl, den Sieg aufgrund des Unglücks ihrer Gegnerin nicht verdient zu haben, aus Gründen des Fairplays machte, kann nur spekuliert werden. Verwundern würde dies beim Sportsgeist und der Beliebtheit der 29-Jährigen unter den Profikolleginnen keineswegs.

Fraglich ist, ob Andreescu aufgrund der Knöchelverletzung überhaupt zum Zweitrunden-Match gegen die an Nr. 4 gesetzte Mirra Andreeva antreten kann. Dennoch wird ihr das erneute Drama und die womögliche Fair-Play-Geste ihrer Gegnerin aus Montreal für immer in Erinnerung bleiben.

