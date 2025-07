WTA Washington: Fernandez demontiert Kalinskaya im Finale

Leylah Fernandez hat sich mit einer glasklaren Vorstellung den Titel beim WTA-500-Turnier in Washington gesichert. Im Finale ließ sie https://www.wtatennis.com/players/323942/anna-kalinskayaAnna Kalinskaya beim 6:1, 6:2 keine Chance und zeigte eindrucksvoll, wie spielerische Klarheit aussieht.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 22:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Leylah Fernandez in Washington, D.C.

Schon in den ersten Minuten des Finales ließ Leylah Fernandez keine Zweifel an ihrer Zielstrebigkeit aufkommen. Sie breakte Anna Kalinskaya zum 3:1 und setzte diese mit guter Länge und präzisem Returnspiel konstant unter Druck. Die Russin fand nie wirklich ihren Rhythmus und produzierte eine Serie an unerzwungenen Fehlern in den entscheidenden (und auch den weniger entscheidenden) Momenten. Fernandez hingegen spielte zwar schnörkellos, dafür aber konsequent und entschied den ersten Satz in nur 36 Minuten für sich.

Auch im zweiten Satz setzte sich das Bild fort: Kalinskaya, die sich durch ein starkes Turnier ins Finale gespielt hatte, wirkte gehetzt, suchte meist zu früh den direkten Punkt und fand zu selten die notwendige Sicherheit. Bereits beim Stand von 1:1 gab sie erneut ihr Service ab, dieses Mal nach zwei Returnwinnern der Kanadierin und einem klar verschlagenen Vorhand-Punkt. Fernandez las Kalinskayas Spiel wie ein offenes Buch und dominierte nicht durch Power, sondern durch Struktur.

Bemerkenswert war, wie gut Fernandez ihr eigenes Service hielt: Nur zwei Breakbälle gegen sie im gesamten Match, 75 Prozent gewonnene Punkte nach dem ersten Aufschlag und immer wieder frühe Punkte mit der Vorhand inside-out. Besonders auffällig: Fernandez entschied 60 Prozent der Ballwechsel unter fünf Schlägen für sich. Dies dient als Indikator dafür, wie effektiv ihr Spielaufbau gegen die riskante Spielweise Kalinskayas war.

Mit diesem souveränen Auftritt gewann Leylah Fernandez ihren ersten Titel der Saison. Damit sendet sie auch ein klares Signal im Hinblick auf die Hartplatz-Serie in Nordamerika. Gegen eine Gegnerin, die im Verlauf der Woche mehrere gesetzte Spielerinnen bezwungen hatte, lieferte sie sicher das kompletteste Matches des Jahres.