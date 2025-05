Challenger Aix-en-Provence: Coric revanchiert sich im Challenger-Finale bei Wawrinka

Mit einem harterkämpften Comeback-Erfolg im Finale des ATP-175-Challenger-Turniers in Aix-en-Provence revanchierte sich Borna Coric bei Stan Wawrinka für die kürzlich in Neapel erlittene Niederlage, die seine damalige Siegesserie von 16 erfolgreichen Matches beendete.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 19:40 Uhr

© Getty Images Mit einem Comeback-Finalsieg in Aix-en-Provence revanchierte sich der Kroate Borna Coric beim Schweizer Stan Wawrinka.

Die Gesamtbilanz von gerade mal einem Erfolg in fünf Begegnungen gegen dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka las sich für Borna Coric vor dem Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Aix-en-Provence nicht gerade erbaulich. Zudem beendete der 40-jährige Schweizer vor kurzem beim Challenger-Event in Neapel die Siegesserie des Kroaten, der vor dem Turnier im italienischen Süden drei Challenger-Titel in Folge einheimsen konnte.

Im ersten Satz agierten beide Protagonisten absolut auf Augenhöhe. Coric erspielte sich beim Stand von 5:5 die einzige Break-Möglichkeit im gesamten Satz, musste diese aber verstreichen lassen. Auch im Match-Tiebreak schaffte der Kroate das erste Mini-Break und transportierte dieses zu einer 5:3-Führung, ehe sich Wawrinka vier Punkte in Folge und somit den ersten Durchgang sichern konnte. Anschließend musste das Match aufgrund von Regenfällen mehr als eine Stunde unterbrochen werden.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs unterstrich Coric die Konstanz, warum er vor kurzem drei Challenger-Turnier in Folge für sich verbuchen konnte. Ohne im gesamten Satz eine Break-Chance zuzulassen, erspielte sich der 28-jährige eine schnelle 3:0-Führung und brachte diese souverän zum Satzausgleich ins Ziel. Auch im dritten Satz gelang dem 28-jährigen Coric das frühe Break und hatte beim Stand von 4:2 sogar drei Möglichkeiten zum Doppel-Break. Doch in Manier eines Champions schlug Wawrinka noch einmal zurück und kämpfte sich in den Tiebreak. Dort erspielte sich Coric mit dem ersten Mini-Break eine 3:1-Führung, ehe das Match erneut wegen Regens für knapp 10 Minuten unterbrochen werden musste. Zwar konnte Wawrinka zwischenzeitlich noch einmal ausgleichen, dennoch besiegelte der Weltranglisten-104. aus Kroatien mit seinem 2. Matchball den 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4)-Erfolg nach mehr als drei Stunden Spielzeit und feierte damit seinen vierten Challenger-Titel der Saison.

Hier das Einzel-Tableau aus Aix-en-Provence