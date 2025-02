Challenger Tour: Nardi, Blanchet, Zeppieri und Paul machen Halbfinaleinzug bei den Koblenz Open perfekt

Der letzte deutsche Einzelstarter ist bei den Koblenz Open 2025 ausgeschieden. Henri Squire unterlag am Freitagabend dem Italiener Giulio Zeppieri im Match oft he Day auf dem Center Court mit 6:4, 6:7(7) und 3:6.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 22:11 Uhr

© Meierhans Fotografie Lucky Loser Jakub Paul zog am Freitag in das Halbfinale im Einzel- sowie das Finale im Doppelwettbewerb ein.

Nach einer starken Vorstellung von Squire in den ersten eineinhalb Sätzen gab der 24-jährige Duisburger die Partie gegen den zähen Linkshänder noch aus der Hand. Dabei hatte Squire im Tiebreak des zweiten Satzes bei eigenem Aufschlag und dem Stand von 7:6 noch einen Matchball gehabt. Doch Zeppieri wehrte diesen ab und war von da an der bessere Spieler.

Lucky Loser Jakub Paul surft unterdessen weiter auf der Koblenzer Erfolgswelle. Mit einem lauten „Come on!“ machte der 25-jährige Schweizer am Freitag als erster Spieler den Einzug in die Vorschlussrunde der Koblenz Open perfekt. Es ist für Paul das erste Halbfinale auf Challenger-Ebene überhaupt. Zuvor hatte er sich über 1:54 Stunden einen zähen Fight mit Alexey Vatutin (ATP 324) geliefert, ehe er schließlich seinen zweiten Matchball verwandelte. „Ich bin einfach überglücklich und weiß gar nicht, was ich sagen soll“, so Paul im On-Court-Interview nach dem Match.

Im zweiten Viertelfinale des Tages schenkten sich die Franzosen Ugo Blanchet und Matteo Martineau über 2:33 Stunden Spielzeit nichts. Folgerichtig war es der Tiebreak des dritten Satzes, der über Sieg und Niederlage entschied. Im Tiebreak konnte Blanchet sich bereits zu Beginn das erste Minibreak sichern und gab im Anschluss keinen einzigen Punkt mehr ab: „Ich bin natürlich glücklich über den Sieg, aber auch traurig für Matteo. Er ist wirklich ein guter Freund von mir“, so die Nummer 226 der Welt. Im Halbfinale kommt es für Blanchet nun zum Duell mit Jakub Paul.

Paul/Pel treffen im Doppelfinale auf Blancaneaux/Paris

Dieser stand unterdessen am späten Nachmittag nach seinem Viertelfinale im Einzel erneut auf dem Court. Mit dem Niederländer David Pel absolvierte er das Doppel-Halbfinale gegen Denys Molchanov und Michael Vrbensky erfolgreich – und trifft nun im Doppelfinale auf die britisch-französische Paarung Geoffrey Blancaneaux und Joshua Paris, die gegen die deutschen Wildcard-Inhaber Tim Rühl und Patrick Zahraj gewannen.

Auch Turnierfavorit Luca Nardi hat die Aufgabe Mika Brunold im Viertelfinale gelöst – wenn auch nicht ganz problemlos. Beide Spieler hatten insbesondere im ersten Satz Probleme, ihren Aufschlag durchzubringen. Entscheidend war das Break Nardis zum 5:4, das er anschließend mit einem hart erarbeiteten Servicegewinn zur Satzführung veredelte. Auch im zweiten Durchgang lieferten sich der Italiener und der Schweizer ein Duell auf Augenhöhe. Letztlich behielt die Nummer 83 der Welt in den entscheidenden Momenten die Nerven und zog in das Halbfinale der Koblenz Open 2025 ein.