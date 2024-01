Champions! Bopanna und Ebden stürmen mit Australian-Open-Titel an die Weltspitze

Rohan Bopanna und Matthew Ebden haben mit einem 7:6 (0) und 7:5 gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori den Doppel-Titel bei den Australian Open 2024 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 13:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Matthew Ebden und Rohan Bopanna am Samstag in Melbourne

Was für eine wunderbare Geschichte! Rohan Bopanna musste 43 Jahre alt werden, um seinen ersten Doppel-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Am heutigen Samstag war es nun soweit: Gemeinsam mit Matthew Ebden, der 2022 mit Max Purcell schon in Wimbledon gewonnen hatte, schlug Bopanna die beiden Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 7:6 (0) und 7:5. Und sank nach dem Matchball, den er selbst mit einem Smash verwertete, vor Freude zu Boden.

Dass sich Bopanna und Ebden ab Montag auch an der Spitze der Doppel-Weltrangliste finden werden, stand ja schon seit ein paar Tagen fest. Rohan Bopanna wird dann der älteste Premieren-Branchenprimus sein.

Ebden wiederum setzte eine bemerkenswerte Serie der Australier fort: 2022 hatten Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios gewonnen, im vergangenen Jahr Rinky Hijikata und Jason Kubler.

Hier das Doppel-Tableau bei den Australian Open