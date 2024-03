Coco Gauff unterstreicht Konstanz auf Topniveau

Coco Gauff hat gegen Elise Mertens nahezu mühelos das Viertefinale beim WTA Masters in Indian Wells erreicht. Damit setzt die amtierende US-Open-Siegerin eine neue Bestmarke auf diesem Turnierlevel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 06:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff besticht schon lange mit konstanten Leistungen auf der Tour.

Dass Coco Gauff mit ihrem jungen Alter Rekorde bricht ist für Tennisfans keine neue Erfahrung mehr. Jedoch unterstreichen diese Statistiken immer wieder die Konstanz der am gestrigen Mittwoch 20 Jahre alt gewordenen US-Amerikanerin.

An ihrem Geburtstag lieferte Coco Gauff mal wieder eine neue Bestmarke ab, die eben genau ihre konstanten Ergebnisse unterstreicht. In Indian Wells steht die Weltranglistendritte bereits zum 13. Mal in einem Viertelfinale bei einem Turnier der 100er-Kategorie. So viele Teilnahmen erreichte keine andere Spielerin unter 21 Jahren in den letzten 15 Jahren auf diesem Level.

Caroline Wozniacki konnt in diesem Alter eine ähnliche Statistik vorweisen. Zwölf Teilnahmen in der Runde der letzten Acht machte die Dänin und ehemalige Weltranglistenerste im jungen Alter perfekt. Coco gauff hat nun noch ein ganzes Kalenderjahr vor sich, um diese Bestmarke weiter auszubauen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells