Alize Cornet verkündet ihren Rücktritt nach den French Open

Die Französin Alize Cornet zieht einen Schlussstrich unter ihre erfolgreiche Karriere und wird nach ihrer 20. Teilnahme bei den kommenden French Open ihre Profi-Laufbahn beenden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 13:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bei den French Open in Roland Garros wird Alize Cornet ihr letztes Profi-Turnier bestreiten.

In einem Interview auf dem französischen „Canal+“ kündigte Alize Cornet ihr Karriereende nach den kommenden French Open an. Eigentlich hatte sich die 34-jährige Französin noch die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Roland Garros zum Ziel gesetzt. Das Spieljahr 2022 verlief noch recht erfolgsversprechend für die ehemalige Weltranglisten-11., danach ging es im Ranking immer weiter bergab. Zuletzt musste sie acht Erstrunden-Niederlagen in Folge wegstecken, was sich in der aktuellen Notierung auf Rang 107 widerspiegelt und somit nicht ausreichend ist für die Qualifikation zu Olympia.

Gerade auf Grand-Slam-Ebene konnte Cornet auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. 2005 startete sie per Wildcard erstmals in Roland Garros und sollte seitdem keine der folgenden Ausgaben beim Sand-Major verpassen. Seit den Australian Open 2007 war die 6-fache WTA-Titelträgerin bei allen Grand-Slam-Turnieren am Start. Mit dann 69 hintereinander gespielten Major-Events ist sie bei den Damen die alleinige Rekordhalterin.

Auch wenn die ganz großen Titel nicht in ihrem Portfolio stehen, war Cornet mit ihrer furchtlosen Spielweise auch bei den absoluten Top-Spielerinnen immer gefürchtet. So konnte sie unter anderem dreimal in Folge gegen Serena Williams triumphieren und beendete 2022 in Wimbledon die 37 Matches andauernde Siegesserie der aktuellen Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen.

Neben zahlreichen Glückwünschen von ehemaligen Spieler-Kolleg:innen zeigte sie sich besonders von den Worten von Rafael Nadal gerührt, der sich mit seinen 14 Titelgewinnen bereits ebenfalls nachhaltig in die Geschichtsbücher von Roland Garros eingetragen hat. Dieses einehmende Lachen von Alize Cornet wird man auf de WTA-Tour bestimmt bald vermissen.