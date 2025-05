Doppelt stark: Jasmine Paolini nimmt Kurs auf die WTA Finals

Die beiden Turniersiege in Rom haben Jasmine Paolini auch im Race weit nach vorne gespült. Die Italienerin darf nun sogar mit zwei Starts in Riad spekulieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.05.2025, 09:37 Uhr

Jasmine Paolini hat sich mit ihren beiden Titeln beim WTA-1000-Turnier von Rom einen Platz in den Annalen des Sandplatzklassikers gesichert - und sich damit sogleich in den Favoritenkreis der French Open gespielt. Die Italienerin, die in Paris im Vorjahr im Finale stand, wird das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres als Nummer vier der Welt und damit noch vor Titelverteidigerin Iga Swiatek in Angriff nehmen.

Nicht nur in der Einzel-Weltrangliste, sondern auch im Race machte Paolini mit ihrem Triumph in Italiens Hauptstadt einen Sprung nach vorne. Die 29-Jährige verbesserte sich um neun Positionen auf Rang sieben und wäre damit - Stand jetzt - für das Jahresabschlussturnier der acht besten Spielerinnen qualifiziert.

Sabalenka souverän vorne

Angeführt wird das Race nach wie vor von Aryna Sabalenka, die ihre Reise nach Riad bereits planen kann. Gleiches gilt für die zweitplatzierte Australian-Open-Siegerin Madison Keys. Hinter dem Spitzenduo kündigt sich indes ein großer Kampf an, die nächste Weichenstellung wird es am Montag nach den French Open geben.

Gleiches gilt selbstredend auch für das Race im Doppel, in dem Paolini mit ihrer Partnerin Sara Errani sogar auf Rang vier liegt. Demzufolge könnte die Italienerin Anfang November gleich zweifach in Riad vertreten sein. Doch das wird ihr angesichts der nun bevorstehenden French Open (vorerst) noch egal sein.

