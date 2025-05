Roland-Garros: Es kommt immer dicker - Swiatek nur noch Nummer fünf

Mit ihrem gestrigen Triumph beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom hat Jasmine Paolini in der Weltrangliste Iga Swiatek überholt. Was Auswirkungen auf die French Open haben könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2025, 10:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Świątek könnte in Roland-Garros schon im Viertelfinale auf Aryna Sabalenka treffen

So schnell kann es gehen: Vor einem Jahr hat Iga Swiatek noch souverän (mit Ausnahme des Matches gegen Naomi Osaka) in Roland-Garros triumphiert, schien auf der Terre Battue unter normalen Umständen kaum zu schlagen. Und jetzt geht die Polin ab dem kommenden Sonntag als Nummer fünf in das zweite Major 2025!

Denn Jasmine Paolini ist nach dem überzeugenden Finalerfolg gestern in Rom an Swiatek vorbeigezogen, bei Jessica Pegula war das schon seit ein paar Tagen klar. Auch wenn die US-Amerikanerin während der letzten Woche keine Bäume ausgerissen hat.

Das bedeutet aber auch: Bei entsprechendem Verlauf der Auslosung könnte Swiatek schon im Viertelfinale auf Aryna Sabalenka treffen. Was einem vorgezogenen Endspiel gleichkäme. Andererseits: Die Chancen, dass Swiatek in die untere Hälfte gelost wird, stehen bei immerhin 50 Prozent, dass es erst im Halbfinale zum Treffen mit der Weltranglisten-Ersten kommt, sogar bei 75.

Und in erster Linie wird es für Iga Swiatek nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen darum gehen, sich wieder in jene Form zu bringen, die ihr am Bois de Boulogne schon vier Titel eingebracht haben.