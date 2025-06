WTA Bad Homburg: Eva Lys übersteht Quali-Auftakt

Eva Lys hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg die erste Qualifikations-Runde überstanden. Nastasja Schunk ist dagegen gescheitert.

zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 22:28 Uhr

© Bad Homburg Open Eva Lys fehlt noch ein Sieg für einen Platz im Hauptfeld von Bad Homburg

Eva Lys war nach einer beherzten Vorstellung einfach nur happy. „Ich bin sehr glücklich, dass ich so ein Dreisatzmach für mich entscheiden konnte, vor allen Dingen auf Rasen. Das gibt mir genau das Selbstbewusstsein, das ich suche“, sagte die 23-Jährige nach dem 6:2, 4:6, 6:4 gegen Ana Konjuh aus Kroatien in der ersten Qualifikationsrunde des WTA-Tour-500-Turners in Bad Homburg.

Lys genießt ihre Premiere im geschichtsträchtigen Kurpark in diesen Tagen sichtlich und findet sich auf Gras immer besser zurecht. „Es ist ein unglaublich schönes Turnier, es ist sehr besonders. Ich fühle mich pudelwohl und habe hier in den letzten Tagen gut trainiert“, berichtete die Achtelfinalistin der diesjährigen Australian Open, die auch die tolle Stimmung auf den voll besetzten Tribünen lobte. Nastasja Schunk musste sich indes Linkshänderin Olga Danilovic aus Serbien trotz einer phasenweise guten Leistung mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.

Maria und der Rasen: „Ich weiß, dass bei mir einiges möglich ist“

Am Sonntag im zweiten Match nach 11.00 Uhr (Match Court 1) trifft die Weltranglisten-62. Lys auf Ajla Tomljanovic (Australien). Die Siegerin des Duells zieht in das Hauptfeld des mit 1,1 Mio. Dollar dotierten WTA 500 Events im geschichtsträchtigen Kurpark ein, in dem alleine fünf Spielerinnen aus den Top Ten stehen. Das Boutiqueturnier kann bei seiner fünften Auflage mit dem bislang stärksten Teilnehmerinnenfeld aufwarten – pünktlich zum kleinen Jubiläum!

Mit besonderer Spannung wird bereits der erste Auftritt der frischgebackenen „Queen of Queen’s“ am Sonntag (nicht vor 16.00 Uhr) auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court erwartet: Wildcard-Inhaberin Tatjana Maria bekommt es genau eine Woche nach ihrem überraschenden Titelgewinn in London mit Leylah Fernandez zu tun. Und das Momentum dürfte dabei auf Seiten der deutschen Nummer eins liegen, denn sie hat die Kanadierin bereits vor knapp zwei Wochen beim Turnier im Queen’s Club bezwungen.

Jedes Jahr, wenn die Sandplatzsaison vorbei ist, freue ich mich auf die Wochen auf Rasen. Ich weiß, dass dann bei mir einiges möglich ist“, sagte die 37-jährige Maria, Wimbledon-Halbfinalistin von 2022, über ihre „Liebe“ zu dem schnellen Belag.

Azarenka und Siniakova könnten Hauptfeld weiter bereichern

Als erste Top Ten-Spielerin geht am Sonntag im zweiten Match nach 11.30 Uhr auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court die an Position fünf gesetzte Emma Navarro (USA) gegen Marta Kostyuk aus der Ukraine an den Start. Topgesetzt ist beim bedeutendsten Event in der Vorwoche von Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli) die Weltranglistendritte Jessica Pegula (USA). Auch die fünfmalige polnische Grand Slam-Gewinnerin Iga Swiatek und Wildcard-Inhaberin Naomi Osaka aus Japan gehören zu den zahlreichen Stars im Kurpark.

In der letzten Runde der Qualifikation indes versuchen am zweiten Turniertag namhafte Profis wie die zweimalige Australian Open-Siegerin Victoria Azarenka sowie die Tschechin Katerina Siniakova, Bad Homburg Open-Champion von 2023, den Sprung ins Hauptfeld zu schaffen. Beide waren am Samstag in ihren Auftaktmatches erfolgreich.