Aryna Sabalenka bei den Majors 2025: Königin ohne Land

Aryna Sabalenka dominiert insgesamt auf der WTA-Tour. Bei den Grand-Slam-Turnieren hat die Weltranglisten-Erste 2025 aber drei herbe Enttäuschungen erlebt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 11:11 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat 2025 noch kein Major gewonnen

Nein, alle diejenigen, die sich eine ähnlich knackige Pressekonferenz wie nach dem verlorenen Endspiel bei den French Open 2025 erwartet hatten, könnten das Media Theatre in Wimbledon gleich verlassen, verkündete Aryna Sabalenka gleich zu Beginn ihres Vortrags nach der Niederlage gegen Amanda Anisimova. Tatsächlich hielt sich die verbalisierte Frustration der Weltranglisten-Ersten in Grenzen.

Nun ist es ja so: Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, dass Sabalenka aktuell die beste Tennisspielerin der Welt ist. Die Belarussin hat sich schon jetzt als erste Spielerin für die WTA Finals qualifiziert, dabei ist erst etwas mehr als die Hälfte der Saison absolviert. Der Vorsprung auf Coco Gauff nach dem Wimbledon-Turnier wird fast 5.000 Punkte betragen, das ist bis Ende des Jahres nur mit ganz viel Fantasie noch aufzuholen.

Sabalenka holt Titel in Brisbane, Miami und Madrid

Und dennoch steht Aryna Sabalenka im Moment ein bisschen als Königin ohne Land da. Denn die Chancen auf einen Triumph waren bei allen drei bislang gespielten Majors da. Aber Madison Keys hat in Melbourne einen Traumtag erwischt, Coco Gauff konnte sich in Roland-Garros auf die Bedingungen besser einstellen. Und Amanda Anisimova scheint Sabalenka als Gegnerin einfach nicht zu liegen.

Und so stehen auf der Titelliste 2025 also: Brisbane (mit einem Finalerfolg gegen die Qualifikantin Polina Kudermetova), Miami (Sieg im Endspiel gegen Jessica Pegula) und Madrid, wo Sabalenka im letzten Match Coco Gauff bezwingen konnte. Das würden wohl 99 Prozent der anderen Spielerinnen nehmen. Aber für Sabalenka zählen nur noch die Erfolge bei Grand-Slam-Turnieren. Und da könnte es sein, dass Iga Swiatek, mit der vor Wimbledon nur die größten (polnischen) Optimisten gerechnet hatten, am Samstag ihr sechstes Championat bei einem Major holt. Und den Abstand auf Sabalenka wieder auf drei erhöht.

