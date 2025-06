Pam Shriver beendet Zusammenarbeit mit Donna Vekic

Wie die 21-fache Doppel-Grand-Slam-Siegerin Pam Shriver im Kurznachrichtendienst X bekanntgab, hat die US-Amerikanerin ihre Zusammenarbeit mit der Olympia-Finalistin Donna Vekic aus persönlichen Gründen beendet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 17:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aus persönlichen Gründen beendete Pam Shriver ihre Coaching-Tätigkeit bei Donna Vekic.

Die Spielerin Pam Shriver brachten die Verfolger der Tennisszene mit großen Momenten in Verbindung. So spielte sich die US-Amerikanerin nicht nur bis auf Platz 3 in der Weltrangliste, was zu Zeiten einer Chris Evert, Martina Navratilova und Steffi Graf eine grandiose Leistung war, sondern durfte im Doppel auch insgesamt 21 Major-Trophäen in die Höhe recken. Auch nach ihrer Karriere drehte sich bei der 62-Jährigen noch viel um den gelben Filzball. So kommentierte sie fachkundig für ESPN und den Tennis Channel von der Tour.

Doch auch die regelmäßige Arbeit auf dem Court ließ sie nicht los. So übernahm sie die Trainingsarbeit bei der Kroatin Donna Vekic, mit der sie überwiegend in ihrer Wahlheimat Kalifornien arbeitete. Und die Zusammenarbeit trug große Früchte. Von einer Weltranglistenposition um Platz 70 spielte sich die 28-Jährige nicht nur in die Top 20, sondern sorgte gerade im vergangenen Jahr für persönliche Highlights. Nach ihrem besten Grand-Slam-Resultat mit dem Einzug ins Halbfinale von Wimbledon verhinderte nur die Chinesin Qinwen Zheng im Finale der Olympischen Spiele in Paris den ganz großen Coup.

Abseits des Courts erlebte Shriver jedoch in diesem Jahr persönliche Rückschläge, die sie nun zur Beendigung der Zusammenarbeit mit Vekic brachten. Bei den fürchterlichen Waldbränden in Südkalifornien musste sie ihr Heim verlassen. Es wurden ihr auch noch zahlreiche ihrer Grand-Slam-Trophäen aus dem evakuierten Gebäude gestohlen. Erlebnisse, die für die Doppel-Olympiasiegerin von Seoul 1988 noch einer intensiveren Aufarbeitung bedürfen.

Und so postete sie im Kurznachrichtendienst die Beendigung der Zusammenarbeit, die sie dennoch als große Bereicherung ihrer Zeit im Tennis bezeichnete: „Die Möglichkeit, im Team Vekic seit Oktober 2022 als Coach mitzuarbeiten, war eine der größten Erfahrungen, die ich in meinen mehr als 50 Jahren im Tennissport sammeln durfte. Hier in L.A. war es ein herausforderndes Jahr, daher muss ich mich noch stärker für das Gemeinwohl meiner Familie einsetzen. Deshalb ziehe ich mich aus dem Team Vekic zurück.“

Betreut wird Vekic weiterhin vom Deutschen Trainer Sascha Baijin, der als Head-Coach die Nachfolge des Kroaten Nikola Horvat antrat.