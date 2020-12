Craig Tiley - Australian Open sollen am 8. Februar 2021 beginnen

Der Starttermin für das erste Grand-Slam-Turnier 2021 scheint festzustehen: Wie mehrere australische Medien berichten, soll ab dem 8. Februar 2021 in Melbourne gespielt werden. Das bestätigte auch der Chef der Australian Open, Craig Tiley.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2020, 09:34 Uhr

© Getty Images Craig Tiley hat den Starttermin 8. Februar 2021 im Blick

Später als gedacht, aber immerhin nun scheinbar fix: Die Australian Open sollen am 8. Februar 2020 beginnen. Das berichten übereinstimmend mehrere australische Medien. Erst am Dienstag hatte Craig Tiley, Chef von Tennis Australia, in einer Meldung bekannt gegeben, dass die Verhandlungen mit den Behörden im Bundesstaat Victoria weit vorangeschritten seien.

Nun sieht es so aus, dass die Spieler ab dem 15. Januar für 14 Tage in Quarantäne müssen. Während dieser Zeit aber trainieren dürfen. Danach gäbe es die Möglichkeit, sich für das erste Major des Jahres einzuspielen. Unter welchen Umständen bzw. in welchen Formaten ist noch nicht bekannt. Tiley betonte allerdings, dass die Australian Open vor Zuschauern stattfinden würden.

Mit dieser Bekanntgabe scheint aber ausgeschlossen zu sein, dass der ATP Cup über die Bühne gehen kann. Der Anfang 2020 neu eingeführte Mannschafts-Wettbewerb fand bei Spielern und Zuschauern großen Anklang. Das enge Zeitfenster lässt eine Austragung aber kaum zu.