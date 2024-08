Darren Cahill legt seine Hand für Jannik Sinner ins Feuer

Darren Cahill, der gemeinsam mit Simone Vagnozzi die sportliche Betreuung von Jannik Sinner innehat, hat in einem Interview mit ESPN seinen Schützling verteidigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 10:02 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Darren Cahill bei den Australian Open 2024

Jannik Sinner sei der professionellste junge Mann, mit dem er jemals zusammengearbeitet habe. Also sprach Darren Cahill im Vorfeld der US Open 2024 in New York City im Interview mit Chris McKendry vom US-Sender ESPN. Dazu muss man wissen: Cahill arbeitet seit Jahren auch als Experte für ESPN. Wenn er nicht gerade bei Matches von Jannik Sinner oder zuvor Simona Halep in der Coaches-Box sitzt.

Cahill stellte also noch einmal dar, wie die verbotene Substanz in den Körper von Jannik Sinner gekommen ist. Man habe von den positiven Testergebnissen nach dem Turnier in Miami erfahren, so Cahill, danach habe die Ursachenforschung begonnen. Und der australische Super-Coach betonte noch einmal, dass Jannik Sinner keine Schuld treffe. Was nun ja auch von offizieller Seite bestätigt wurde.

Im Kollegenkreis sieht man die Sache teilweise ein wenig anders. Und das betrifft nicht nur Nick Kyrgios. Denis Shapovalov fragte sich in den sozialen Medien etwa, wie sich wohl andere Spieler fühlen würden, die wegen des Gebrauchs unerlaubter Mittel gesperrt worden wären. Und fügte an: “Unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Spieler.”

Der Engländer Liam Broady erklärte: “Egal, ob Sinner gedopt hat oder nicht: Das ist nicht korrekt. Viele Spieler müssen Monate und Jahre warten, bis sie für unschuldig erklärt werden. Das ergibt keine gute Optik.”