Das Tennisjahr 2020 von ... Aryna Sabalenka

Drei Turniersiege hat Aryna Sabalenka im Jahr 2020 gesammelt. Der ganz große Durchbruch bei den Grand-Slam-Turnieren blieb ihr im Einzel aber weiterhin versagt.

Fast könnte man meinen, die WTA hat ihre beiden Turniere nach den French Open alleine für Aryna Sabalenka veranstaltet: Denn die 22-jährige Weißrussin holte sich sowohl in Ostrava wie auch in Linz die einzigen zwei Trophäen, die im späten Herbst vergeben wurden. Nicht immer souverän, aber mit großartigem Kampfgeist - wie in Ostrava, wo das Match gegen Cori Gauff im dritten Satz beim Stand von 2:5 schon verloren schien. Sabalenka setzte sich durch, besiegte im Endspiel Landsfrau Victoria Azarenka. In Linz war es dann Elise Mertens, die sich der Power Sabalenkas beugen musste.

Das dritte Championat des Jahres war auch gleichzeitig das größte: Vor der Corona-Pause gewann Aryna Sabalenka das Event in Doha. Im Endspiel besiegte sie Petra Kvitova, auf dem Weg dorthin neben anderen Maria Sakkari, Anett Kontaveit und Svetlana Kuznetsova. Eine Woche zuvor war in Dubai im Viertelfinale bei Simona Halep Schluss.

Sabalenkas größte Waffe? Der Aufschlag!

Nicht ganz so rund ist es bei den drei Grand-Slam-Turnieren des Jahres gelaufen. Bei den Australian Open kam das Aus in Runde eins gegen Carla Suarez-Navarro, in New York City hatte Sabalenka in Runde zwei gegen gegen Azarenka keine Chance. Besonders ärgerlich dann die Pleite gegen Ons Jabeur in Roland Garros, zumal Sabalenka dieses Match über lange Zeit gut im Griff zu haben schien.

Und so überwintert Aryna Sabalenka als zehnbeste Spielerin der Welt. Kein schlechter Arbeitsnachweis. Nach wie vor gilt Sabalenka als eine der besten Aufschlägerinnen auf der WTA-Tour. 165 Asse sind es in 39 Matches geworden, von denen Sabalenka 29 gewonnen hat. Auch als Rückschlägerin lief es nicht schlecht: Sabalenka, die vom Deutschen Dieter Kindlmann trainiert wird, konnte 46,0 Prozent ihrer Breakchancen nutzen. Und gewann als Rückschlägerin 38,9 Prozent der Games.