Davis Cup: Die Nordlichter feiern, Rune liefert gegen Dimitrov Instant Classic

Norwegen und Dänemark haben am Samstag ihre Relegationspartien im Davis Cup gewonnen. Die Brasilianer sind kurz davor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 19:23 Uhr

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© Getty Images Holger Rune scheint schon wieder ganz gut in Form zu sein

Es spricht eindeutig für Casper Ruud, dass er sich beim schon bedeutungslosen dritten Einzel der Davis-Cup-Begegnung gegen China im Allgemeinen und gegen Fnu Nidunjianzan im Speziellen nicht in die Teambox gesetzt und einen Kollegen auf den Court geschickt hat. Sondern dass sich der dreimalige Finalist bei einem Grand-Slam-Turnier in Oslo seinem Publikum noch einmal aktiv gezeigt hat.

Zu jenem Zeitpunkt stand der Verbleib der Norweger in der Weltgruppe indes schon fest.

Ein bisschen spannender ging es bei den zweiten „Nordlichtern“ zu, nämlich bei den Dänen. Da gab Holger Rune ja sein Comeback nach fast einjähriger Pause. Und der Rückkehrer lieferte am Samstag gemeinsam mit Gregor Dimitrov gleich einen Instant Classic ab. Rune gewann mit 3:6, 6:3 und 7:6 (4) und holte damit den zweiten Punkt für Dänemark. Den dritten steuerte Elmer Möller mit dem 6:2 und 6:4 gegen Iliyan Radulov.

Dänemark und Norwegen bleiben der obersten Etage des Davis Cups also erhalten, die Brasilianer stehen nach dem 2:0 am ersten Tag gegen die Schweiz kurz davor. Den Deckel dran machen können nun Orlando Luz und Rafael Matos, die in diesem Sommer ja die ATP-Masters-1000-Turniere in Montreal und Cincinnati gewinnen konnten.