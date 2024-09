Davis Cup: Djokovic bringt Serbien gegen Griechenland mit „fast-Bagel“ auf Siegkurs

Nach dem Auftaktsieg von Miomir Kecmanovic legte Novak Djokovic im Davis-Cup-Duell der Weltgruppe I gegen dezimierte Griechen souverän nach sorgte für eine deutliche 2:0-Führung der Serben nach dem ersten Tag.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 19:09 Uhr

© Getty Images Für Novak Djokovic war das Davis-Cup-Einzel gegen Griechenland nur Formsache.

Die Davis-Cup-Saison begann für das serbische Team alles andere als wunschgemäß. Ohne den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic setzte es im Februar für die mit den restlichen Top-Spielern aufgestellte Auswahl eine deftige 0:4-Klatsche gegen die Slowakei. Auch die Auslosung für die erste Runde in der Weltgruppe I schien mit dem Gegner Griechenland um den Starspieler Stefanos Tsitsipas alles andere als ein Selbstläufer zu werden.

Und so wollte auch der 37-jährige Djokovic trotz strapaziösem Saisonprogramm möglichst wenig dem Zufall überlassen und stellte sich für den Länderkampf in der Aleksandar Nikolic Hall in Belgrad zur Verfügung. Die ganz große Spannung der Begegnung sollte jedoch schon im Vorfeld genommen werden. Aufgrund von Rückenproblemen musste Stefanos Tsitsipas das Davis-Cup-Duell absagen, weshalb das griechische Aufgebot im Einzel sehr überschaubar wurde.

Den Auftakt heute machte Miomir Kecmanovic als aktuelle Nr. 53 der Welt, der mit Aristotelis Thanos dem Weltranglisten-713. aus Griechenland gegenüberstand. Immerhin konnte der Außenseiter ein solides Match abliefern und musste sich dem 25-jährigen Serben „nur“ mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Nicht gerade kleiner war die Favoritenrolle für Novak Djokovic gegen Ioannis Xilas, der im ATP-Ranking aktuell auf Position 770 geführt ist. Der Olympiasieger von Paris beherrschte die Partie von Beginn an und gab bis zum Stand von 6:0, 5:0 kein Spiel ab. Auch im letzten Aufschlagspiel seines Gegners führte der Serbe bereits mit 30:15, ehe der 23-jährige Xilas mit drei Punktgewinnen in Folge einmal anschreiben konnte und sich anschließend mit 0:6, 1:6 geschlagen geben musste.

Im morgigen Doppel können die Griechen mit Petros Tsitsipas immerhin die Nr. 77 im Doppel-Ranking aufbieten, dennoch dürfte am klaren Erfolg der Serben nicht mehr zu rütteln sein.

