Davis Cup-Finals: Altmaier verstärkt DTB-Team in Málaga

Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat den fünften Spieler für die Davis Cup-Finalrunde vom 19. bis 24. November 2024 in Málaga nominiert. Daniel Altmaier wird das Team verstärken und damit die Mannschaft um Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz und Tim Pütz komplettieren.

von PM

zuletzt bearbeitet: 28.10.2024, 17:32 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier komplettiert als fünfter Spieler das DTB-Team beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga.

„Daniel Altmaier hat sich in den vergangenen Wochen mit dem Achtelfinale in Antwerpen und der Qualifikation in Basel, wieder in aufsteigender Form präsentiert und sich so seine Nominierung verdient. Mit seinem großen Kämpferherz wird er in Málaga eine wichtige Unterstützung für uns sein“, so Kohlmann.



Altmaier ist in diesem Jahr damit bereits der achte Spieler, der für das DTB-Team zum Einsatz kommt. „Es zeigt, dass wir in unserer Mannschaft über eine große Breite und viele starke Optionen verfügen, die mir die Auswahl bei der Nominierung nicht immer leicht machen. Jeder hat mit seinem Einsatz einen Teil dazu beigetragen, dass wir in Málaga jetzt um den Einzug ins Halbfinale kämpfen dürfen“, so Kohlmann.

Mit der Nominierung von Altmaier ist auch entschieden, dass Alexander Zverev bei den Finals nicht für das DTB-Team an den Start gehen wird: „Leider werde ich Deutschland bei der Endrunde des Davis Cup in Málaga nicht vertreten können. Es war eine sehr anspruchsvolle Saison, in der ich mit einer Knieverletzung durchspielen musste, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Jetzt gebe ich mein Bestes, um die Saison trotz Problemen mit meiner Lunge gut zu beenden. Ich bin gezwungen, die schwierige Entscheidung zu treffen, die Saison nach den ATP Finals zu beenden, damit ich genügend Zeit habe, mich zu erholen und für den United Cup und die Australian Open wieder bei 100 Prozent zu sein“, so Zverev.



Zum Auftakt des Finalturniers trifft das Team von Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann im Viertelfinale am Mittwoch, den 20. November auf Kanada. Sollte sich die deutsche Mannschaft durchsetzen, trifft sie im Halbfinale am Freitag, den 22. November auf den Sieger der Partie Spanien gegen die Niederlande, bevor die beiden verbleibenden Teams am Sonntag, den 24. November im Finale um den Davis Cup-Titel kämpfen.



Die Davis Cup Finals werden in Deutschland sowohl von Tennis Channel als auch von DF1 im Rahmen einer Free-TV-Kooperation mit der Plattform DAZN übertragen.

