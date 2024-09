Davis Cup: Hanfmann und Marterer ersetzen Struff und Koepfer

Die deutsche Mannschaft muss in der Davis Cup-Gruppenphase in Zhuhai auf Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer verzichten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 10:12 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Verletzungsbedingt muss Team-Kapitän Michael Kohlmann Änderungen für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Gruppenphase in China vornehmen.

Struff hat weiterhin Probleme mit der Hüfte, die ihn bereits bei den Olympischen Spielen in Paris zum Rückzug aus dem Einzelwettbewerb gezwungen hatten. Koepfer laboriert an einer Sehnenverletzung am Schlagarm, die ihn zu einer circa fünfwöchigen Pause zwingt.

„Dass mit Jan-Lennard und Dominik unsere Top-Spieler kurzfristig ausfallen schmerzt sehr, weil beide nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeiten wichtige Bestandteile dieser Mannschaft sind. Jetzt müssen wir diesen Ausfall mit mannschaftlicher Geschlossenheit kompensieren, was wir auch in der Vergangenheit schon oft geschafft haben. Yannick und Maximilian, die nachrücken, haben bereits bewiesen, dass sie im Davis Cup für Deutschland Punkte holen können. Daher bin ich, trotz starker Gegner in Zhuhai, davon überzeugt, dass wir mit unserer Erfahrung und Qualität auch in dieser Konstellation bestehen können“, so der Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann.



Für Struff rückt Yannick Hanfmann nach. Der 32-Jährige hatte im September 2023 gegen Bosnien-Herzegowina seinen ersten Sieg für das deutsche Davis Cup-Team gefeiert. Für den Karlsruher, der aktuell auf Platz 96 der ATP-Weltrangliste steht, ist es die fünfte Nominierung für die deutsche Tennis-Nationalmannschaft.

Koepfer wird von Maximilian Marterer ersetzt, der wie Hanfmann im vergangenen Jahr gegen Bosnien-Herzegowina seinen ersten Sieg für Deutschland feiern konnte. Der Nürnberger, der aktuell auf Platz 100 der ATP-Weltrangliste steht, kommt damit auf seine vierte Nominierung für das DTB-Team.



Als fünften Spieler nominiert Kohlmann Henri Squire, für den es die erste Davis Cup Nominierung ist. „Ich freue mich, dass Henri dabei ist und die Chance bekommt, sein Debüt für Deutschland zu feiern. Er hat in diesem Jahr insbesondere bei den French Open gezeigt, welches Potential er hat“, so Kohlmann. Der 23-Jährige, der aktuell auf Platz 178 der Weltrangliste steht, komplettiert in Zhuhai damit die Mannschaft um Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Tim Pütz und Kevin Krawietz.



Deutschland eröffnet am Dienstag den 10. September die Gruppe mit dem Spiel gegen die Slowakei. Zwei Tage später trifft das DTB-Team dann auf Chile, bevor es am Samstag den 14. September zur Partie gegen die USA antritt. Alle Spiele werden live auf Tennis Channel übertragen.



Die Gruppenphase findet vom 10. bis 15. September in Bologna (Italien), Manchester (Großbritannien), Valencia (Spanien) und Zhuhai (China) statt. 16 Nationen werden in vier Gruppen zu je vier Teams gegeneinander antreten. Die Sieger und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichen die Finalrunde, die vom 19. bis 24. November in Málaga stattfindet. Die Auslosung der Final 8 findet im Anschluss an die Gruppenphase statt.