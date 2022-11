Davis Cup: Lorenzo Musetti - plötzlich die heißeste italienische Aktie?

Lorenzo Musetti steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Viertelfinale, trifft dort auf Novak Djokovic. In wenigen Tagen allerdings könnte Musetti auch als Teamleader gefordert sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 17:51 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti wird stärker und stärker

Ganz nüchtern betrachtet waren es nach der Zwischenrunde im Davis Cup im September zwei Nationen, die als Favoriten in die Finalrunde starten würde: Gastgeber Spanien, dann mit einem ausgeruhten Carlos Alcaraz und starken Zweitbesetzungen wie Pablo Carreno Busta oder Roberto Bautista Agut. Vor allem aber Italien mit dem Spitzenduo Matteo Berrettini und Jannik Sinner. Aktuell scheinen sich die Kräfteverhältnisse aber etwas verschoben zu haben. Zu Ungunsten der Azzurri.

Denn wie fit Sinner und Berrettini Mitte November wirklich sein werden, steht in den Sternen. In der laufenden Woche in Paris-Bercy wie auch schon in Wien fehlte Berrettini komplett, Sinner riss keine Bäume aus und meldete sich auch latent verletzt. Die US-Amerikaner dagegen, gegen die Italien im Viertelfinale spielen muss, zeigen wenigstens eine ordentliche Form. Auch wenn Taylor Fritz in Wien und Paris-Bercy eher müde gewirkt hat. Tommy Paul und Frances Tiafoe dagegen scheinen jederzeit für eine (positive) Überraschung gut zu sein.

Musetti zeigt in Rom 2020 auf

Schlechte Karten also für Italien? Aber nein! Denn Lorenzo Musetti hat in den vergangenen Monaten jenen Sprung gemacht, dem ihm Beobachter des Tennissports seit seinem grandiosen Coming Out beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom im Herbst 2020 zugetraut hatten. Damals panierte Musetti Stan Wawrinka und Kei Nishikori, danach ging es stetig, aber nicht ganz so steil nach oben wie etwa bei Jannik Sinner.

In diesem Sommer aber schrieb „Lore“ in Hamburg als Turniersieger an, bezwang im Endspiel Carlos Alcaraz. Den nächsten Triumph gab es vor wenigen Tagen in Neapel, unter freiem Himmel und im Finale gegen Matteo Berrettini. In Paris-Bercy steht Musetti nach einem Erfolg gegen Casper Ruud nun auch schon wieder im Viertelfinale, das Ranking war mit Platz 23 nie höher.

Wer wird der Nachfolger von Carlos Alcaraz?

Kann der 20-Jährige auch das italienische Team anführen? Zunächst einmal muss Lorenzo Musetti seiner geteilte Favoriten-Rolle beim #NextGen-Masters in Mailand gerecht werden. Dort tritt er neben Holger Rune - auch der ein Viertelfinalist in Paris - als heißester Anwärter auf den Titel an. Und damit auch auf die Nachfolge von Carlos Alcaraz. Dessen Aufstieg in der Tenniswelt nun tatsächlich steiler kaum hätte sein können.

