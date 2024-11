Davis Cup: Shapovalov ist hot - der Rest not …

Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum Davis-Cup-Treffen zwischen Deutschland und Kanada in Málaga. So richtig in Form scheint im Moment aber nur ein Spieler zu kommen: Denis Shapovalov.

Denis Shapovalov kommt immer besser in Form

Am heutigen Mittwoch haben in Belgrad beim dortigen ATP-Tour-250-Event zwei Spieler im gründe parallel aufgeschlagen, die auch bei der Finalrunde des Davis Cups in Málaga aufeinandertreffen könnten. Allerdings nicht gegeneinander und mit unterschiedlichem Erfolg: Denn währen Denis Shapovalov gegen den an Position fünf gesetzten Non Borges mit 6:2 und 6:4 problemlos gewann, unterlag Daniel Altmaier dem Australier Christopher O´Connell mit 3:6 und 1:6.

Shapovalov gegen Altmaier - diese Partie könnte es also im Viertelfinale des Davis Cups geben. Dann nämlich, wenn Félix Auger-Aliassime fit genug ist, um als Nummer eins für Kanada anzutreten. Und wenn der deutsche Teamchef Michael Kohlmann sich entscheidet, Altmaier hinter Jan-Lennard Struff an Position zwei spielen zu lassen. Die andere Option wäre Yannick Hanfmann, der ja bei der Zwischenrunde in China für Deutschland wichtige Punkte geholt hat.

Struff unterliegt zwei Franzosen

Struff hat diese Reise nicht mitgemacht, konnten danach auch beim Asien-Swing nicht aufschlagen. Die Ergebnisse für den Warsteiner sind nach der Rückkehr auf die Tour wechselhaft: So hat Struff in Paris-Bercy Lorenzo Musetti geschlagen, eben dort dann gegen Arthur Fils verloren. Gestern in Metz war dann erneut gegen einen Franzosen Schluss, Struff unterlag Corentin Moutet in drei Sätzen.

Im Nationaltrikot läuft Jan-Lennard Struff aber bekanntlich immer zur Hochform auf. Was vielleicht sogar noch mehr für Kevin Krawietz und Tim Pütz gilt. Die beiden haben sich in diesem Jahr für die ATP Finals qualifiziert, kommen also mit solider Spielpraxis nach Málaga. Was auch wichtig ist, weil die Wade von Pütz in jüngerer Vergangenheit beleidigt war.

Diallo für die Kanadier im Einzel?

Für die Kanadier heißt das aber: Die Entscheidung sollte am besten schon nach den Einzeln her (kleine Einschränkung: beim letzten Treffen mit Deutschland gewannen die Canucks tatsächlich das Doppel). Ob aber Félix Auger-Aliassime in guter Form am Start sein wird, dahinter ist ein Fragezeichen zu setzen. Die Kanadier haben aber eine ziemlich gute Option in der Hinterhand: Gabriel Diallo, der erst von wenigen Tagen in Almaty das Endspiel des 250ers erreicht hat.