ATP Metz: Jan-Lennard Struff unterliegt Corentin Moutet

Jan-Lennard Struff hat in der zweiten Runde des 250er-Events der ATP Tour in Metz gegen Corentin Moutet 6:7(2), 7:5, 3:6 verloren und damit den direkten Durchmarsch in das Halbfinale verpasst.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 00:05 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff unterlag in Metzt nach drei Sätzen Corentin Moutet.

Drei Sätze benötigte Jan-Lennard Struff in seinem Erstrundenduell gegen Alexander Shevchenko, damit das heutige Duell gegen Corentin Moutet steigen konnte. Und nach dem ersten Satz stand fest, dass auch gegen Corentin Moutet ein Dreisatzerfolg her muss. Im Tiebreak sicherte sich der Franzose den ersten Durchgang, nachdem die deutsche Nummer zwei zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung lag und beim Stand von 6:5 zwei Satzbälle nicht nutzen konnte.

Doch der Warsteiner arbeitete im zweiten Satz erfolgreich am Comeback. Nach zwei abgewehrten Breakbällen nutzte Jan-Lennard Struff die Chance zum Break und stellt auf 6:5. Das anschließende Aufschlagspiel servierte der 40. der Weltrangliste problemlos zum Satzgewinn aus.

Doch der dritte Satz hielt dann kein Happy End für Jan-Lennard Struff parat. Nach zwei Breaks für Corentin Moutet verkürzte Struff zwar noch auf 3:5, konnte die Niederlage nach 2:36 Stunden Spielzeit jedoch nicht mehr verhindern.

Rublev zieht raus, Gasquet unterliegt im Tiebreak-Duell

Für Corentin Moutet steht mit dem Sieg bereits der Durchmarsch in das Halbfinale fest. Denn der topgesetzte Andrey Rublev, der gegen Lorenzo Sonego glatt in zwei Sätzen das Ticket für die Runde der letzten acht Spieler buchen konnte, zog nach dem Match verletzungsbedingt raus. Dass kurz zuvor die sichere Teilnahme bei den ATP Finals in der kommenden Woche feststand, war dabei sicherlich nur Zufall.

Für Richard Gasquet ist der letzte Auftritt beim Turnier in Metz beendet. Denkbar knapp unterlag der Routinier Alex Michelsen nach drei Tiebreaks. Nach besserem Ende im ersten Satz, gingen beide anschließenden Durchgänge an den US-Amerikaner. 6:7(4), 7:6(3). 7:6(8) siegte der 44. des ATP-Rankings, nachdem Richard Gasquet zwei Matchbälle nicht verwerten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Metz