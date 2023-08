Dayana Yastremska zurück im Kreis der Siegerinnen

Dayana Yastremska siegte beim WTA 125er-Turnier in Kozerki im Finale gegen Greet Minnen in drei Sätzen und feierte damit ihren ersten Titelgewinn auf der WTA-Tour seit über vier Jahren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 06:54 Uhr

© Getty Images Nach über vier Jahren feierte Dayana Yastremska wieder einen Turniersieg auf der WTA-Tour.

Alleine der zufriedene Gesichtsausdruck von Dayana Yastremska auf dem Siegerinnenfoto, das der ukrainische Tennisverband auf seinem Twitter-Account postete, lässt erahnen, wieviel Stolz und Genugtuung die 23-jährige in diesem Moment empfindet. Zuvor hatte sie im Finale des WTA-Challenger-Turniers in Polen die Belgierin Greet Minnen nach verlorenem ersten Durchgang nach knapp zwei Stunden Spielzeit noch mit 2:6, 6:1, 6:3 bezwingen können.

Der Titelgewinn in Kozerki ist der insgesamt vierte WTA-Titel nach ihren Erfolgen in Hongkong 2018 und in Hua Hin sowie Straßburg 2019. Somit beendete die Weltranglisten-149. eine mehr als vierjährige Durststrecke.

Während der Dürrezeit in Sachen Titel hatte Yastremska einige Rückschläge abseits des Courts zu verarbeiten. Nachdem die ehemalige Nr. 21 der Welt im Januar 2021 wegen Doping gesperrt wurde, erreichte sie mit mehrmaligem Einspruch die Aufhebung der Sperre nach einem halben Jahr, da ihr weder Vorsatz noch Nachlässigkeit nachgewiesen wurde.

Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine verfolgte die Tennis-Community gebannt die Flucht von Yastremska zusammen mit ihrer Schwester nach Frankreich, die ihr per Fähre nach Rumänien schließlich gelang. Ihre Eltern musste sie im angegriffenen Odessa zurücklassen.

Umso erfreulicher, dass sich Yastremska wieder voll auf ihre Berufung als Tennisspielerin konzentrieren kann. Auf den nächsten Titel möchte die Ukrainerin bestimmt nicht weitere vier Jahre warten müssen.

Hier das Einzel-Tableau der Polish Open