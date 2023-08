Der interwetten Favoriten-Check für das Masters in Cincinnati

Vom 13. bis 20.08.2023 geht in Cincinnati das letzte Masters-Turnier vor den US Open über die Bühne. Interwetten widmet sich im aktuellen Favoriten-Check dem Teilnehmerfeld und stellt die besten Kandidaten für den Titelgewinn samt Wettquoten vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2023, 19:38 Uhr

© interwetten Das sind die interwetten-Topquoten für das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati.

Top-Wettquoten für Alcaraz, Djokovic und Medwedew

Mit dem letzten großen „Stell-dich-ein“ vor den US Open ist Cincinnati der finale Test der Top-Stars vor dem letzten Grand-Slam-Turnier in New York. Mit dabei ist auch wieder Novak Djokovic (Wettquote: 2.80), der nach seiner Wimbledon-Finalniederlage wieder auf die Tour zurückkehrt und seinem ersten US-Auftritt nach zwei Jahren entgegenfiebert. Aber auch Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.90) möchte nach seinem kürzlich erlittenen Viertelfinal-Aus in Toronto, wieder Boden gut in der Weltrangliste gutmachen und sich den letzten Feinschliff für die Titelverteidigung in Flushing Meadows holen. Mit Hartplatzspezialist Daniil Medwedew (Wettquote: 6.75) werden die aktuellen Top-3 der Setzliste komplettiert.

Erweiterter Favoritenkreis in Cincinnati

Jannik Sinner (Wettquote: 13.00) hat es mit seinem Masters-Premierensieg in Toronto in der Vorwoche bereits vorgemacht und sich seinen bislang größten Titel auf der Tour geholt. Damit hat die Tenniswelt nicht nur ein neues Siegergesicht bei der 1000-Turnierserie, sondern darf sich über den Gewinn eines Spielers der jungen Generation im Tennissport freuen. Zum erweiterten Favoritenkreis bei den Tennis-Wetten zählen Stefanos Tsitsipas (Wettquote: 17.00), Holger Rune (Wettquote: 25.00), Alexander Zverev (Wettquote: 33.00) und Taylor Fritz (Wettquote: 40.00), die ebenfalls Masters-Titel gewinnen wollen bzw. wie Zverev 2021 in Cincinnati schon gewonnen haben

Außenseiter-Wetten beim Tennis-Masters

Vergangenes Jahr gab es mit Borna Coric (Wettquote: 100.00) einen Überraschungssieger, der sich wider Erwarten gegen ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld durchsetzen konnte. Ob sich auch dieses Jahr wieder ein Außenseiter ins Rampenlicht spielen und am Ende den Pokal in die Höhe stemmen kann, wird sich noch zeigen, doch die größten Chancen bei den Underdogs werden folgenden Spielern eingeräumt: Matteo Berrettini (Wettquote: 50.00), Casper Ruud (Wettquote: 50.00), Frances Tiafoe (Wettquote: 40.00) und Hubert Hurkacz (Wettquote: 65.00). Natürlich sind Toronto-Finalist Alex de Minaur (Wettquote: 65.00) und der Cincinnati-Sieger von 2017 Grigor Dimitrov (Wettquote: 80.00) ebenfalls nicht zu unterschätzen.