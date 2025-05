ATP Genf live: Novak Djokovic vs. Marton Fucsovics im TV, Liveticker und Livestream

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Genf auf Marton Fucsovics. Das Match gibt es ab 18:00 Uhr im Livestream bei TennisTV sowie in unserem Matchtracker.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 19:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Marton Fucsovics

Novak Djokovic sucht vor den French Open nach seiner Form - und schlägt dieser Tage daher beim ATP-250-Turnier in Genf auf. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien, der in der Schweiz zunächst von einem Freilos profitierte, bekommt es im Achtelfinale mit dem Ungar Marton Fucsovics zu tun.

Fucsovics konnte das Turnier in Genf 2018 gewinnen und setzte sich in Runde eins gegen Zizou Bergs in zwei Sätzen durch. Im Head to Head mit Djokovic liegt der der aktuelle Weltranglisten-134. mit 0:5 zurück.

Djokovic vs. Fucsovics - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Marton Fucsovics gibt es ab 18:00 Uhr im Livestream bei TennisTV.