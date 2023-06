Deutschsprachiger Anstrich im Wimbledon-Doppel

Mit Veröffentlich der Entry-List steht fest, welche Doppelspieler aus dem deutschsprachigen Raum im Hauptfeld des Major-Turniers in Wimbledon aufschlagen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 11:31 Uhr

© Getty Images Mit einer Finalteilnahme in Stuttgart sind Kevin Krawietz und Tim Pütz gut in die Rasen-Saison gestartet.

Drei DTB-Spieler in der Setzliste

Insgesamt sieben Spieler werden dabei den Deutschen Tennis Bund im All-England-Lawn-Tennis-Club repräsentieren. Der zweifache French Open-Champion Andreas Mies wird mit seinem französischen Partner Fabrice Martyn an Position 9 ins Rennen gehen. Einen Rang dahinter eingestuft das bewährte Davis Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Deutschlands aktuelle Nr. 1, Jan-Lennard Struff, verhilft mit seinem Top-Ranking im Einzel dem Stuttgarter Hendrik Jebens, der vor kurzem beim Neckarcup in Heilbronn seinen dritten Challenger-Titel in dieser Saison einfahren konnte und somit auf Platz 88 der Doppel-Weltrangliste steht, zu seinem Grand Slam-Debüt. Ebenfalls aufgrund ihres Einzelrankings sind Daniel Altmaier, der mit Aslan Karatsev antreten wird, und Yannick Hanfmann am Start, der sich mit dem Argentinier Pedro Cachin zusammentut.

Vier Starter des ÖTV

Mit einer Aufnahme in die Setzliste können noch Alexander Erler und Lucas Miedler spekulieren, die in der Meldeliste auf Rang 18 geführt sind. Ebenfalls im Hauptfeld auf dem heiligen Rasen steht Philipp Oswald mit seinem niederländischen Partner Robin Haase und der frisch vermählte Sam Weissborn an der Seite des Monegassen Romain Arneodo.

Hüsler für die Schweiz

Marc Andrea Hüsler wird im Duett mit dem US-Amerikaner Brandon Nakashima als einziger eidgenössischer Spieler im Doppel-Bewerb an der Church-Road vertreten sein.

Hier die Doppel-Meldeliste in Wimbledon