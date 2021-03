Die Absagenflut hält an: Auch Matteo Berrettini sagt für Miami ab

Die Absagenflut für das ATP-Masters-1000-Event von Miami hält an. Mit Matteo Berrettini wird der bereits fünfte Mann aus den Top-10 in den Vereinigten Staaten fehlen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 08:08 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Matteo Berrettini wird ebenfalls nicht in Miami aufschlagen

Besonders viel wird in diesem besonderen Tennisjahr 2021 nicht an die goldenen Zeiten des amerikanischen Sunshine Double erinnern. Den Ursprung nahm dieser Umstand in der Absage des beliebten und so prestigeträchtigen ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells. Ausgerechnet jenem Turnier, mit welchem im Vorjahr die mehrmonatige Pause der ATP-Tour eingeläutet wurde.

Nun leidet auch das Event von Miami unter der Situation rund um COVID-19. Die Bereitschaft vieler Spieler, die lange Reise in die USA anzutreten, nur um bei einem einzigen Turnier aufzuschlagen, hält sich in Zeiten wie diesen offenkundig in Grenzen. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer - die Liste an äußerst prominenten Absagen für das ATP-Masters-1000-Event von Miami, sie ist eine lange.

Berrettini in Australien jäh gestoppt

Und sie wird noch länger. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird auch Matteo Berrettini von einer Reise in die USA absehen und damit seine Pause nach den Australian Open weiter verlängern. Der Italiener hatte sich in Down Under in glänzender Verfassung präsentiert, beim ATP Cup im Vorfeld des Major-Turniers Dominic Thiem etwa nahezu an die Wand gespielt. Bis zum Achtelfinale. In diesem hätte es Berrettini nämlich eigentlich mit Stefanos Tsitsipas zu tun bekommen sollen, der Weltranglistenzehnte musste jedoch verletzungsbedingt zurückziehen.

Eine Verletzung, die den Römer seither begleitet. Berrettini hat seit den Australian Open kein Einzelmatch bestritten. Ein erster großer Erfolgslauf des 24-Jährigen beim ATP-Masters-1000-Event von Miami wird damit außerdem noch weiter auf sich warten lassen. Erst einen Auftritt im Hauptfeld des Turniers hat Berrettini zu verbuchen, 2019 nämlich als der Weltranglistenzehnte in Runde eins an Hubert Hurkacz scheiterte.

Medvedev in Miami Topfavorit

Mit der Absage von Matteo Berrettini werden beim ATP-Masters-1000-Event von Miami insgesamt fünf von zehn Top-10-Spielern bereits sicher fehlen. Ein weiteres Kuriosum im Jahr 2021: Erstmals seit 2004 wird kein Vertreter der "Big Three" bei einem Masters-Event an den Start gehen. Damit ist wohl Daniil Medvedev der heißeste Anwärter auf den Titel in Miami. Auch sein Landsmann Andrey Rublev, der Deutsche Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland dürfen sich gute Chancen ausrechnen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami