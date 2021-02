Die besten Sprüche der Australian Open: "Vielleicht hatte sie zu viel Gin oder Tequila"

Das erste Grand-Slam-Turnier ist Geschichte, mit Naomi Osaka und Novak Djokovic gab es im Einzel zwei mehr als würdige Sieger. Um das Major von Melbourne auf eine andere Art und Weise zusammenzufassen, zeigen wir die besten Spüche der Australian Open 2021.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2021, 18:13 Uhr

"Ich möchte nicht nach Ausreden suchen. Es liegt auch daran, dass ich keine Maschine bin, auch wenn ich gerne eine wäre. Es war einfach ein richtig schlechter Tag."

Dominic Thiem nach dem klaren Ausscheiden gegen Grigor Dimitrov im Achtelfinale.

"Sollte ich jemals den Abschied planen, würde ich es niemandem sagen."

Serena Williams nach ihrem emotionalen Abgang aus der Rod Laver Arena, bei der sie Standing Ovations erhielt und sich auffallend lang aus dem Melbourne Park verabschiedete.

"Er ist in jedem Fall einer der härtesten Gegner, denen ich gegenüberstand. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du einen Grand Slam hältst. Wenn du so nett wärst, noch ein paar Jahre zu warten."

Novak Djokovic scherzt, nachdem er Daniil Medvedev im Finale abservierte und seinen neunten Titel in Melbourne feierte.

"Es fühlt sich so an, als ob das größte, was ich je erreichen könnte - das klingt vielleicht komisch, aber ich will so lange spielen, bis ich gegen ein Mädchen spielen muss, das sagt, dass ich einst ihre Lieblingsspielerin war."

Naomi Osaka über ihren Traum, eine neue Generation inspirieren zu wollen.

"Sie ist ein Mensch, wie wir alle. Sie bringt ihr bestes in den großen Momenten. Ich denke nicht, dass sie Gott ist. Vielleicht ist das Serena. Vielleicht kommt sie eines Tages dort hin, ich weiß es nicht."

Jennifer Brady über Naomi Osaka.

"Nick mag es, Dinge zu sagen. Manche stimmen, andere sind über dem Limit. Ich denke, er hat ein Gehirn in seinem Kopf, wenn er Zeug sagt. Er hat in der Vergangenheit viele dumme Sachen angestellt, aber manche Dinge, die er in Interviews sagt... könnte man als wahr bezeichnen."

Stefanos Tsitsipas über Nick Kyrgios und seine Sticheleien gegen Novak Djokovic.

"Vielleicht hatte sie zu viel Gin oder Tequila, ich weiß es nicht. Ehrlicherweise war es eine komische Situation, aber auch eine lustige."

Rafael Nadal über die Zuschauerin, die ihm den Mittelfinger zeigte und anschließend von der Tribüne verwiesen wurde.

"Ich mag Zucker einfach... süße Nachspeisen, Tiramisu, Pana Cotta, alles. Ich esse keinen Zucker während eines Turniers, aber ich habe fünf Torten in meinem Zimmer. Nach dem Turnier wird es einen großen Kampf mit den Torten geben."

Daniil Medvedev über seinen süßen Magen.

"Einfach etwas Liebe fühlen. Einfach das Gute an der Jubelpose verteilen. Jeder liebt diese Pose. Es ist sehr angesehen. Novak, da bin ich mir sicher, mag mich nicht und wir haben beide Respekt voreinander, aber ich mag ihn überhaupt nicht, also es ist nur Spaß."

Nick Kyrgios, nachdem er Novak Djokovics Jubelpose nach gewonnen Matches imitierte.

"Eine kurze Erinnerung: In Asien spricht man normalerweise nicht öffentlich über das Alter einer Frau."

Hsieh Su-wei, nachdem ihr ein Reporter gratulierte, dass sie trotz ihres Alters von 35 Jahren stark aufspielt.

"Ich finde es scheiße und das, was passiert ist, ist zum genieren. Dieses Turnier ist totaler Mist. Es geht nur ums Geld. Sie haben irre Verluste, wenn sie das Turnier nicht austragen."

Benoit Paire über die Organisatoren der Australian Open.