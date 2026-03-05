Die HEAD BOOM 2026 Schlägerserie: Von Gauff und Musetti empfohlen

Mit der neuen BOOM 2026 Schlägerserie setzt HEAD nicht nur sportliche, sondern auch ästhetische Maßstäbe. Die Botschafter Coco Gauff und Lorenzo Musetti sind begeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 16:04 Uhr

© HEAD Coco Gauff und Lorenzo Musetti schwören auf die HEAD BOOM Schläger

Coco Gauff und Lorenzo Musetti haben sich längst in der Weltspitze etabliert, die US-Amerikanerin ja schon zwei Mal als Grand-Slam-Siegerin angeschrieben. Wenn die beiden nun also die HEAD BOOM 2026 Schlägerserie empfehlen, dann sollten auch ambitionierte Hobbyspieler und - spielerinnen genau hinschauen.

© HEAD Die HEAD BOOM 2026 Schlägerserie

Abgesehen davon, dass die Racquets optisch neue Maßstäbe setzen, ist es vor allem die neue Hy-Bor Faser, die für zusätzliche Beschleunigung beim Spiel, Stabilität und damit verbunden auch mehr Selbstvertrauen sorgt.

Die BOOM 2026 Serie kommt in in zwei Ausführungen - Blau und Purple - und verspricht “Easy Playability”. Sie richtet sich in erster Linie an SpielerInnen, die Tennis als Freizeitsport betreiben, spricht aber ebenso ambitionierte und sehr gute Spieler an.

Da trifft es sich gut, dass mit dem BOOM MP UL 2026, sein brandneuer, superleichter Schläger mit im Programm ist. Dieses Racquet bietet kraftvollen Touch, Freude und Selbstvertrauen für Anfänger, fortgeschrittene Spieler und ambitionierte Junioren und Juniorinnen.

Und übrigens: Die HEAD BOOM 2026 Serie ist ab sofort im Sportfachhandel verfügbar.