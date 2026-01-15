Die HEAD SPEED 2026 Schlägerserie: Schnell und präzise wie Jannik Sinner spielen

Die Topseller-Schlägerserie von HEAD, den HEAD SPEED, gibt es in der Ausführung 2026 jetzt dank der neuen Hy-Bor Faser noch zügiger. Jannik Sinner und Karolina Muchova haben ihre Freude daran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 12:08 Uhr

© HEAD Die HEAD SPEED 2026 Serie

Wie kann man ein ohnehin schon fast perfekt funktionierendes Schlägermodell noch besser machen? Nun: Vielleicht indem man Anleihen in der Raumfahrt nimmt. So wie es HEAD für die nächste Evolutionsstufe der SPEED-Serie gemacht hat. Denn die Hy-Bor-Technologie wird tatsächlich eben dort zum Einsatz gebracht.

© HEAD Noch zügiger spielen mit der HEAD Topseller Serie SPEED

Für Tennisspieler und -spielerinnen,– ganz gleich ob ambitionierte Einsteiger oder erfahrene Turnierspieler – bringt das neue Update der SPEED-Serie nur Vorteile mit sich: Denn nach dem “Update” versprechen die verschiedenen Schläger noch mehr Stabilität, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, mit noch mehr Spin zu spielen. Dazu kommt ein aufregendes neues Design. Besonders überzeugend: Mit ihrer Vielfalt deckt die SPEED-Serie – von leicht bis hochsportlich – das gesamte Leistungsspektrum ab und spricht damit wirklich jede Zielgruppe an. Kein Wunder, dass Jannik Sinner und Karolina Muchova, die schon länger auf den HEAD SPEED schwören, begeistert sind.

Für Jannik Sinner, der in den kommenden Tagen nach seinem dritten Titel bei den Australian Open greifen wird, hat HEAD auch noch eine eigene Taschenserie entworfen.

© HEAD Von leicht bis hochsportlich - die SPEED Serie für jede Zielgruppe

Die Schläger kommen in den bewährten Ausführungen PRO (empfohlen für Turnierspieler), MP (für Fortgeschrittene), MP L (ebenfalls für Fortgeschrittene, aber in der leichteren Variante), MP UL (die ganz leichte Variante für Anfänger und Junioren), TEAM (mit einer größeren Schlagfläche) und erstmals auch mit dem Modell TOUR (ebenfalls für Turnierspieler bestens geeignet). Ergänzt wird die SPEED Serie durch zwei Jr. Tour Modelle (Jr. und Jr. 25) sowie sechs Kinderrackets (26, 25, 24, 23, 21, 19).

Verkaufsstart für die HEAD SPEED 2026 Serie ist am 15. Januar 2026.