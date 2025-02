Die (un-)heimliche Siegesserie der Victoria Mboko

Abseits der „großen“ Tour sorgt die Kanadierin Victoria Mboko für einen wahren Siegeslauf. Auf der ITF-Tour ist die 18-jährige mit 21 Siegen in Folge in diesem Jahr noch ungeschlagen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 11:52 Uhr

© Getty Images Victoria Nboko aus Kanada ist in diesem Jahr auf der Tour noch ungeschlagen.

Aufmerksamkeit erregte die Kanadierin Victoria Mboko bereits im Juniorinnenalter. Mit dem Erreichen der Halbfinals in Wimbledon und bei den US Open spielte sich die 18-jährige 2022 bis auf Platz 6 in der Jugend-Weltrangliste. Oft hakt es bei den großen Nachwuchshoffnungen daran, den reibungslosen Übergang auf die Tour bei den Erwachsenen zu schaffen. Doch auch in diesem Bereich gibt sich die Teenagerin keine Blöße.

Was die aktuelle Weltranglisten-213. in dieser Saison auf der ITF World Tennis Tour bislang auf den Court zauberte, dürfte sich auch baldigst auf der großen WTA-Tour herumgesprochen haben. Seit Beginn des Jahres ist die Spielerin aus Ontario unbesiegt, holte sich drei Titel und schaffte in dieser Turnier-Woche bereits den Einzug ins Endspiel beim W35-Turnier in Manchester.

Weitere Highlights, dass sie bei all ihren 21 Match-Erfolgen ohne Satzverlust blieb, nur zwei Tiebreaks zuließ und neun Bagels verteilte, sind mehr als schmückendes Beiwerk. Bei so viel Siegesrausch stellt sich die Frage, ob sich Mboko auf die Schnelle überhaupt an ihre letzte Niederlage erinnern kann. Diese gab es im November letzten Jahres gegen die Japanerin Aoi Ito, und das unfassbarerweise glatt in zwei Sätzen.