Diese drei Talente stehen 2024 vor dem Durchbruch

Jedes Jahr gibt es neue junge Talente, die sich auf der ATP Tour in das Blickfeld der Fans spielen. Auch für 2024 schaffen vielversprechende Talente mit hoher Wahrscheinlichkeit den Sprung in die Top100. Drei mögliche Namen gibt es hier.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 14:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jakub Mensik konnte bei den US Open einen ersten Achtungserfolg feiern.

Jakub Mensik, 18 Jahre, ATP-Rank 167, Tschechien

Bei den US Open spielte sich Jakub Mensik mit drei Siegen ins Hauptfeld von Flushing Meadows und siegte anschließend in der ersten Hauptrunde überraschend gegen den 59. der Weltrangliste Gregoire Barrere. Zuvor gewann der Tscheche im Mai seinen ersten Challenger-Titel beim Heimturnier in Prag. Der größte Titel in der noch jungen Karriere, die das Erreichen des Junioren-Endspiels der Australian Open 2022 vorweist. Im November ging es bis auf Platz 147 der Weltrangliste. Der Sprung unter die besten 100 der tenniswelt sollte nur eine Frage der Zeit sein.

Dino Prizmic, 18 Jahre, ATP-Rank 178, Kroatien

Auch Dino Prizmic gewann in diesem Jahr seinen ersten Challenger-Titel. In Banja Luka reckte der Kroate die Trophäe nach dem Endspiel in die Höhe und erreichte einige Wochen später mit Platz 155 seine beste Platzierung im ATP-Ranking. In 2024 sollten die Erfolge auf der Challenger Tour vermehrt eintreten. Die Top100 und Erfahrungen auf der ATP Tour könnten dann schnell winken.

Juncheng Shang, 18 Jahre, ATP-Rank 183, China

Shangs erster uns bisher auch einziger Titel auf der Challenger-Tour gelang im August 2022 in den USA. Bei den Australian Open gelang zu Beginn des Jahres direkt bei der ersten Grand-Slam-Teilnahme der erste Sieg im Hauptfeld. Bei den Junioren konnte der zwischenzeitlich Weltranglistenerste 2021 den Finaleinzug bei den US Open feiern, wo er Daniel Rincon unterlag. Bei den Profis ging es bereits bis auf Platz 149. Weitere Triumphe auf der Challenger Tour könnten den schnellen Weg nach oben ebnen.