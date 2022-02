Diese Ymers! Zwei Überraschungen an einem Tag!

Elias und Mikael Ymer haben bei den ATP-Tour-250-Events in Pune und Montpellier für zwei Überraschungen gesorgt. Die schwedischen Brüder bezwangen Aslan Karatsev und Gael Monfils jeweils in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 08:27 Uhr

© Getty Images Elias Ymer während der Davis-Cup-Finalrunde 2021 in Madrid

Es mag nur ein kleines Lebenszeichen für das einstmals so große schwedische Tennis gewesen sein, als Elias, 25 Jahre alt, und Mikael Ymer (23) im vergangenen Herbst das Viertelfinale beim Finalturnier des Davis Cups in Madrid erreicht haben. Aber immerhin: Endlich war das Drei-Kronen-Team wieder einmal Gesprächsthema in Tenniskreisen. Auf der ATP-Tour geht es dagegen eher zäh her, seit den Tagen von Robin Söderling gibt es niemanden mehr, der in die Fußstapfen von Mats Wilander oder Stefan Edberg treten könnte.

Da kommen Erfolge wie am Donnerstag sehr gelegen. Zunächst schlug in Pune Elias Ymer zu. Und das gleich gegen den Turnierfavoriten Aslan Karatsev. Ymer gewann mit 6:3 und 7:6 (3) und zog damit ebenso in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers ein wie Bruder Mikael nach dem überraschend deutlichen 6:1 und 6:2 gegen Gael Monfils in Montpellier, das der Schwede nach nur 58 Minuten Spielzeit unter Dach und Fach brachte.

Im Halbfinale würde wohl Zverev warten

Mikael Ymer darf sich nun gleich mit dem nächsten französischen Routinier beschäftigen, es wartet Richard Gasquet. Bruder Elias muss sich in Pune, wo er über die Qualfikation ins Hauptfeld gekommen war, mit dem an Position acht gesetzten Stefano Travaglia auseinandersetzen. Und darf sich in Indien durchaus Hoffnungen auf mehr machen - denn das 250er war mit Ausnahme von Karatsev nicht gerade hochkarätig besetzt.

In Montpellier wird der Traum von einem schwedischen Turniersieg in diesem Jahr eher nicht in Erfüllung gehen. Denn mit Alexander Zverev ist ein Mann am Start, der nach seinem frühen Aus bei den Australian Open Frust abbauen möchte. Zverev würde, einen Sieg gegen Adrian Mannarino vorausgesetzt, im Halbfinale auf Mikael Ymer warten.

Hier das Einzel-Tableau in Pune

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier