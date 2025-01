Djocovic sagt endgültig für die Davis-Cup-Qualifiers ab

Wie der serbische Tennis-Verband mitteilte, hat Novak Djokovic seinen Start bei der Davis-Cup-Qualifier-Begegnung am Wochenende in Dänemark aufgrund seiner Oberschenkel-Verletzung endgültig abgesagt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 10:43 Uhr

© Getty Images Wie erwartet muss Novak Djokovic für die Davis-Cup-Begegnung der Serben in Dänemark verletzungsbedingt passen.

Es benötigte nicht viel Fantasie, den Start von Novak Djokovic bei der Qualifikations-Begegnung des serbischen Teams in Dänemark am kommenden Wochenende für mehr als unwahrscheinlich zu halten. Selbst die größten Kritiker, welche die Schwere seiner Muskel-Verletzung am Oberschenkel des linken Beins in Melbourne anzweifelten, widerlegte er mit der Veröffentlichung seines MRT-Bildes. Etwas süffisant kommentierte er dieses mit den Worten: „Ich dachte, ich lasse das hier für alle Sportverletzungs-Experten da“.

Nachdem der 37-jährige nach seinem olympischen Gold-Jahr verkündet hatte, dass er seine Priorität hauptsächlich auf die Grand-Slam-Turniere und weitere Großtaten im Davis-Cup legen möchte. Die traditionsreiche Mannschafts-Trophäe sicherte sich der 24-fache Grand-Slam-Champion bislang einmal im Jahr 2010, wo er in Belgrad das dramatische Finale gegen Frankreich für sein Team entscheiden konnte.

Auch wenn somit die wichtigste Säule für die Begegnung gegen das dänische Team wegfällt, blickt der serbische Team-Kapitän Viktor Troicki dennoch optimistisch nach vorn: „Wir sind geschwächt, da Novak nicht spielt, aber wir streben trotzdem den Sieg an. Die Dänen haben mit Holger Rune einen großartigen Spieler, aber auch unsere Spieler sind formidable und ich glaube an mein Team.“

Für Djokovic ist laut Meldeliste der nächste Start beim ATP-Turnier in Doha vom 17. bis 22. Februar geplant, welches in diesem Jahr erstmals in der 500-er Kategorie ausgetragen wird. Neben dem Olympiasieger von Paris sind als weitere Top-Spieler unter anderem die weiteren Grand-Slam-Champions Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev angekündigt.