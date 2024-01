Djokovic lässt Mannarino nicht den Hauch einer Chance

Das war mehr als deutlich: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic besiegt den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0, 6:0, 6:3 im Schnelldurchgang und steht somit im Viertelfinale der Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 05:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Melbourne-Topfavorit Novak Djokovic ist bei den Australian Open mit einer Machtdemonstration ins Viertelfinale gestürmt. Der Serbe besiegte am Sonntag den Franzosen Adrian Mannarino in nur 1:44 Stunden Spielzeit mit 6:0, 6:0, 6:3 und kommt auf seinem Weg zur Titelverteidigung in Melbourne immer besser in Schwung.

"Ich habe stark gespielt, vom Anfang bis zum Ende", sagte Djokovic, der sich von einer kleinen Infektion gut erholt zeigte: "Die vergangenen Tage waren wirklich gut, es geht in die richtige Richtung - gesundheitlich und sportlich."

Nächster Gegner des zehnmaligen Turnierchampions ist im Viertelfinale Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas aus Griechenland oder der US-Amerikaner Taylor Fritz. "Es wird hart, es gibt keine einfachen Matches mehr", sagte Djokovic.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne