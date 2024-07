Djokovic nimmt nach Finalniederlage Olympia in den Blick

Novak Djokovic hat unmittelbar nach seiner Finalniederlage in Wimbledon die Olympischen Spiele in Paris als nächstes Ziel ins Visier genommen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 13:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

"Hoffentlich habe ich eine Chance, für mein Land um eine Medaille zu kämpfen", sagte Djokovic nach dem 2:6, 2:6, 6:7 (4:7) gegen den Spanier Carlos Alcaraz am Sonntag in London.

Der 24-malige Grand-Slam-Champion hat bislang eine Bronzemedaille aus Peking 2008 vorzuweisen und die Sommerspiele als großes Ziel für sich ausgerufen. "Mal sehen, wie ich mich körperlich und mental fühlen werde", sagte der 37-Jährige: "Hoffentlich werde ich das richtige Tennis finden. Ich werde mein bestes Niveau brauchen, um ins Finale zu kommen."

Auch nach Wimbledon will der siebenmalige Turniersieger in der kommenden Saison aller Voraussicht nach zurückkehren. Er setze sich derzeit "keine Grenzen", was seine weitere Karriere angehe. "Ich möchte weitermachen, solange ich das Gefühl habe, auf diesem hohen Niveau spielen zu können", sagte Djokovic.