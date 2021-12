Djokovic und Nadal bei den Australian Open? Tiley bleibt optimistisch

Gehen Novak Djokovic und Rafael Nadal bei den Australian Open an den Start? Turnierdirektor Craig Tiley glaubt dran.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 20:40 Uhr

© Getty Images Im Finale der Australian Open 2019 behielt Novak Djokovic die Oberhand

Dieser Tage machen sich die ersten Tennisprofis auf den Weg nach Australien. Ob auch Novak Djokovic und Rafael Nadal in naher Zukunft einen Flieger nach Down Under nehmen werden, ist derzeit noch unbekannt. Während Djokovic über seinen Impfstatus nach wie vor den Mantel des Schweigens hüllt, infizierte sich Nadal zuletzt mit dem Coronavirus.

Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley sei jedoch "zuversichtlich", dass Nadal in Melbourne spielen werde. "Spieler, die jetzt positiv getestet werden, durchlaufen eine bestimmte Zeitspanne, bis sie nicht mehr infektiös sind. Dann sind sie gesund", meinte der 59-Jährige am Mittwoch.

Tiley kennt Djokovics Impfstatus nicht

Bei Djokovic äußerte sich Tiley etwas vorsichtiger. Der Weltranglistenerste wolle in Melbourne spielen, den Impfstatus kenne aber auch er nicht: "Wir werden ihn nicht zwingen oder von ihm verlangen, diesen offen zu legen." Klar sei aber, dass Djokovic entweder geimpft oder mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattet sein müsse.

Bis dato liegt den Organisatoren der Australian Open aber noch keine einzige medizinische Ausnahmegenehmigung ungeimpfter Spieler vor. Daher rechnet Tiley nur mit einem "sehr kleinen Prozentsatz" von ungeimpften Teilnehmern.

In puncto Zuschauern geht Tiley indes nach wie vor von vollen Rängen aus. Trotz der neuen Omikron-Variante rechnet der gebürtige Südafrikaner "mit keinerlei Einschränkungen". Aber: "Wenn es eine Situation gibt, bei der wir die Zuseherzahl begrenzen müssen, werden wir entsprechend reagieren."