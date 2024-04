Djokovic zurück auf Sand: Mit Elan nach Monte-Carlo

Noch während die Miami Open ausgetragen wurden, leitete Novak Djokovic schon die Sandplatzsaison ein. Das Masters in Monte Carlo steht kurz vor der Tür und der Serbe macht sich früh dafür bereit.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 20:35 Uhr

Während Sinner, Medvedev, Zverev und Co. noch auf dem Hartplatz in Miami beschäftigt waren, nutzte der "Djoker" die Zeit und trainierte von früh bis spät auf den Sandplätzen in Belgrad. Der Weltranglistenerste hatte sich gegen einen Antritt bei den Miami Open entschieden, damit er sich frühzeitig auf das nächste anstehende Master-Turnier in Monte Carlo vorbereiten kann. Das top besetzte Turnier findet vom 07. April bis zum 14. April statt. Monte-Carlo wird Djokovics erstes Turnier seit der Trennung von seinem Trainer Goran Ivanisevic sein. Diese Ankündigung erfolgte, nachdem der 24-fache Grand-Slam-Champion in der dritten Runde von Indian Wells gegen den Lucky Loser Luca Nardi verloren hatte.

Djokovics Saison verlief für den Rekord-Spieler bisher eher enttäuschend. Er scheiterte im Halbfinale bei den Australian Open und musste sich bereits im Sechzehntelfinale von den Masters in Indian Wells verabschieden. Eigentlich eine gar nicht so schlechte Bilanz, wenn man nicht gerade Djokovic wäre. Deshalb soll jetzt durch die optimale Vorbereitung bei dem ersten Sandplatzauftritt der Saison alles besser verlaufen. Letztes Jahr zumindest konnte Djokovic in Monte Carlo keine für ihn zufriedenstellende Erfolge verzeichnen. Er scheiterte in der dritten Runde an Lorenzo Musetti. 2013 und 2015 hatte er sich allerdings den Titel dieses wichtigen Turniers der Tour gesichert. Neun Jahre später stehen die Chancen sehr gut, den Titelgewinn zu wiederholen. Djokovics derzeitiger Sandplatzkalender umfasst auch das ATP-500er-Turnier in Barcelona sowie die beiden Masters-1000-Turniere in Madrid und Rom.