Dominic Thiem - eine Silbergams, die glänzt wie Gold

Die Ehrung für Dominic Thiem am gestrigen Dienstag in Kitzbühel hat noch einmal in Erinnerung gebracht, was dem österreichischen Tennissport in Zukunft fehlen wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 00:19 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem bei seiner Ehrung am Dienstagabend in Kitzbühel

Die Tribünen waren noch voll am Dienstagabend, als Markus Bodner und Herbert Günther, die beiden Hauptverantwortlichen für die Generali Open in Kitzbühel, Dominic Thiem eine silberne leuchtende, mit Swarowski-Steinen besetzte Gams als Abschiedsgeschenk überreichten. Die passenden Worte für den Anlass fand Turnierchef Alex Antonitsch, so wurde ein sportlich eher überschaubarer Abend doch noch ein stimmiges und freudvolles Highlight.

Er hoffe, dass man ihn als nette Person in Erinnerung behalten wird, erklärte Thiem also. Und daran besteht kein Zweifel - denn kaum ein Spieler auf der ATP-Tour erfreut sich größerer Beliebtheit als der US-Open-Champion von 2020. Egal, ob man im deutschen Lager bei Alexander Zverev oder Philipp Kohlschreiber, bei Andrey Rublev, bei Superkumpel Diego Schwartzman oder auch bei Fabio Fognini nachfragt.

Thiem noch einmal zu den US Open

Dazu kommt eine Fairness, die es im Tennissport nur noch selten gibt. Unvergessen etwa jene Szene vor ein paar Jahren bei den US Open, als Thiem seinem Gegner Taylor Fritz signalisierte, er möge eine Entscheidung doch challengen. Denn ein Ball von Fritz war fälschlicherweise als zu lang bewertet wurde.

Die US Open sollen dann auch die nächste Station in der brillanten Karriere von Dominic Thiem werden. Ob Qualifikation oder mit einer Wildcard im Hauptfeld, einmal noch möchte Thiem in Flushing Meadows noch aufschlagen. Um dann in der Wiener Stadthalle endgültig den Schläger für immer einzupacken.

Es sei denn … nein, dass er einen auf Marcel Hirscher macht, hat Dominic Thiem ja schon dezidiert ausgeschlossen. Aber wenn doch: Für ihn, so Alex Antonitsch, werde es in Kitzbühel immer eine Wildcard geben.