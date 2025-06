Heimische Stars und kasachischer Publikumsliebling: Kitzbühel präsentiert erste Fixstarter

Zwei heimische Hoffnungsträger und ein variantenreicher Spieler aus Kasachstan bilden das erste Trio an Fixstartern für das Generali Open Kitzbühel (19. bis 26. Juli): Sebastian Ofner und Filip Misolic sorgen für rot-weiß-rote Stimmung in der Gamsstadt, während mit dem Kasachen Alexander Bublik ein weiterer spektakulärer Name das Teilnehmerfeld bereichert.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 11:53 Uhr

© Mia Maria Knoll Filip Misolic hat in Kitzbühel schon das Finale erreicht

Ein Österreicher-Duo für die 81. Auflage des größten heimischen Sandplatzturniers steht bereits fest: Sowohl Sebastian Ofner als auch Filip Misolic werden im Juli beim ATP-250-Turnier Generali Open aufschlagen. Für Sebastian Ofner ist Kitzbühel längst ein fixer Bestandteil seines Turnierkalenders. Bereits 2017 sorgte er dort mit dem Halbfinaleinzug für seinen ersten großen Erfolg auf heimischem Boden. „Ich freue mich riesig auf die österreichischen Turniere – wir haben ja nicht viele, daher zählen sie umso mehr", so der Steirer: „Spielerisch und mental bin ich heute auf einem ganz anderen Level als damals."

Auch Filip Misolic wird 2025 wieder in Kitzbühel aufschlagen. 2022 sorgte er mit seinem überraschenden Finaleinzug für einen der bemerkenswertesten Momente in der Turniergeschichte. „Unvergesslich, wie er damals durch das Feld marschiert ist“, erinnert sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Aktuell kommt der 23-Jährige mit Rückenwind aus Paris, wo er mit dem Einzug in die dritte Runde und starken Auftritten, unter anderem gegen Novak Djokovic, auf sich aufmerksam machte. „Ich fühle mich gut, verbessere mich von Tag zu Tag und hoffe, bald den Sprung in die Top 100 zu schaffen", so Misolic.

Turnierdirektor Alexander Antonitsch sieht für die Österreicher in Kitzbühel gute Chancen: „Mit der Unterstützung der Fans können sie hier einiges erreichen.“

Bublik: Showman und French-Open-Viertelfinalist in Kitzbühel

Mit Alexander Bublik schlägt nach 2020 ein weiterer spektakulärer Akteur der ATP-Tour in Kitzbühel auf. Der 27-jährige Kasache erreichte bei den French Open als erster männlicher Spieler seines Landes das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers und eliminierte dabei unter anderem Alex de Minaur und aufsehenerregend Jack Draper. „Dass Bublik mittlerweile auch auf Sand so stark aufspielt und Kitzbühel fix eingeplant hat, freut uns besonders", sagt Turnierdirektor Alexander Antonitsch. „Er ist ein Spieler, der mit seinem variantenreichen Spielstil die Fans begeistert.“