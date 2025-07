ATP Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Adam Walton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Adam Walton treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2025, 04:59 Uhr

Alexander Zverev steigt nach seinem Erstrunden-Aus beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wieder zurück auf die ATP-Tour. Mit neuer Energie will sich der Hamburger aus der auch mentalen Talsohle befreien. Zum Auftakt bekommt es die Nummer eins des ATP-Masters-1000-Turniers nach einem Freilos in Runde eins mit dem Australier Adam Walton zu tun.

Dieser hatte zuvor den Italiener Benjamin Bonzi in drei Durchgängen aus dem Wettbewerb genommen. Für die beiden Rechtshänder ist es die erste direkte Begegnung auf Profi-Niveau.

Zverev vs. Walton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Adam Walton gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto.