Generali Open Kitzbühel 2026: Ticket-Vorverkauf gestartet – Titelverteidiger Alexander Bublik kehrt zurück!

Der Ticketvorverkauf für das 82. Kapitel Kitzbüheler Turniergeschichte ist in dieser Woche offiziell angelaufen – und gleich mit einem echten Highlight: Alexander Bublik, Nummer 16 der Welt und Kitzbühel-Champion von 2025, kündigte seine Rückkehr zum Generali Open 2026 an.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 14:05 Uhr

Alexander Bublik wird in knapp neun Monaten in der Gamsstadt versuchen, seinen Titel zu verteidigen – ein Wiedersehen, auf das sich Tennisbegeisterte schon jetzt freuen dürfen. Mit seiner spektakulären Spielweise und seinem unkonventionellen Humor hatte der charismatische Kasache im Vorjahr das Kitzbüheler Publikum im Sturm erobert. Wie auch in Wien, wo der mittlerweile achtfache Turniersieger und Nummer 16 der Tennis-Weltrangliste, der bisher eine unglaubliche Saison spielt, gestern in seinem Erstrunden-Auftritt einen klaren Zwei-Satz-Erfolg gegen den Chilenen Alejandro Tabilo feierte.

In Kitzbühel feierte Bublik im vergangenen Jahr nach Gstaad einen Back-to-Back-Turniersieg und scheint die Gamsstadt in entsprechend guter Erinnerung behalten zu haben: „Wir freuen uns unheimlich, dass wir Alexander Bublik wieder in Kitzbühel begrüßen dürfen. Unser Termin ist 2026 besser, daher ist das Interesse einiger Spieler schon jetzt größer“,freut sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch.



Ticketvorverkauf bis Weihnachten mit minus 24 Prozent



Und weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, können sich Fans seit Beginn dieser Woche Tickets für das sportliche Sommerhighlight sichern. Wer vom 18. bis 25. Juli 2026 live dabei sein möchte, spart zudem bares Geld: Bis Weihnachten gibt es 24 Prozent Rabatt auf alle Buchungen von Kategorie-B-Tickets.