Generali Open: Kitzbüheler Sandplatzklassiker bis 2035 gesichert

Trotz herausfordernder Wetterverhältnisse war das 15. Jubiläumsjahr der Turnierveranstalter des Generali Open Kitzbühel ein voller Erfolg – sportlich, emotional und organisatorisch. Doch die wohl erfreulichste Nachricht betrifft die Zukunft: Das traditionsreiche Sandplatzturnier ist bis mindestens 2035 gesichert. Ein Vertrag zur Verlängerung mit Lizenzgeber Octagon ist unterschriftsreif – ein starkes Bekenntnis zum österreichischen Tennis und zum Standort Kitzbühel.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 18:40 Uhr

© Generali Open Das Casino Stadion in Kitzbühel war in der laufenden Woche wieder prächtig besucht

Vor 15 Jahren führten Herbert Günther und Markus Bodner das Kitzbüheler Sandplatzturnier aus seiner schwierigen Phase in eine neue Ära. 2010 noch ohne Lizenz, wurde dies 2011 von Octagon für die Austragung eines ATP 250 Turniers erworben. 2025 läuft dieser Vertrag nun aus. Die Verlängerung liegt bereits unterschriftsreif am Tisch. Auf weitere zehn Jahre: „Diese langfristige Perspektive gibt uns noch mehr Rückenwind, das Turnier weiterzuentwickeln und auf ein neues Level zu heben“, so Turnier GmbH-Geschäftsführer Florian Zinnagl: „Wir haben in den letzten Jahren viel aufgebaut – die Lizenzverlängerung mit Octagon ist ein klarer Vertrauensbeweis in unsere Arbeit, worauf wir sehr stolz sind.“



45.100 Fans im Verlauf der Turnierwoche



Die 81. Auflage des Generali Open Kitzbühel hat eindrucksvoll bewiesen, dass der Tennisboom in Österreich auch im ersten Jahr nach Dominic Thiem ungebrochen ist, trotz teils herausfordernder Wetterverhältnisse und wechselhafter Bedingungen: „Ein großes Kompliment und Dankeschön an unsere Mitarbeiter. Insbesondere an die Platzcrew, die waren der Wahnsinn und haben den Court mehrmals am Tag abgedeckt, zugedeckt und präpariert“, streut Turnierdirektor Alexander Antonitsch der insgesamt 450-köpfigen Mitarbeitercrew Rosen.

Vier von sechs Mal war der Center Court ausverkauft. 45.100 Fans trotzten auch regenreichen Spieltagen mit einzigartiger Stimmung. Ein buntes Rahmenprogramm mit zwei musikalischen Topacts und vielen Aktionen für die gesamte Familie rundeten das sportliche Programm ab: „Ich möchte auch unsere unglaublichen Fans loben, die trotz Regenunterbrechungen gemeinsam mit unserem Stadion-Entertainmentteam für sensationelle Stimmung gesorgt haben“, so Turnierdirektor Alexander Antonitsch.



Rückenwind für die Zukunft - Investitionen und Visionen



Es ist das 15. Jahr der Turnierleitung, die nachhaltig am Ausbau des Generali Open in allen Belangen gearbeitet hat. In den vergangenen 15 Jahren ist der Kitzbüheler Sandplatzklassiker nicht nur wiederauferstanden und kontinuierlich gewachsen, sondern hat sich zu einem der besten ATP-250-Turniere auf der ATP-Tour entwickelt. Ziel ist es, das Generali Open in der Spielerbewertung – wo es aktuell bereits zu den absoluten Top-Turnieren zählt – auf Platz eins zu bringen. Das Veranstalterteam arbeitet bereits an künftigen Verbesserungen - auch für die Fans: Ein neues Bestuhlungskonzept war schon in diesem Jahr im Einsatz, Pläne für eine größere Stadionsanierung liegen in der Schublade – Gespräche dazu werden folgen.

Mit der Generali Versicherung, langjähriger Partner und Titelsponsor seit 2015, besteht ebenfalls noch ein Vertrag bis mindestens inklusive 2027 – ein starkes Zeichen für Kontinuität und sportliches Engagement, wie Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich betont: „Auch heuer haben wir wieder ein sensationelles Generali Open erlebt. Die spannenden Matches trotz wettertechnischer Herausforderungen sorgten für große Begeisterung bei den Besucher_innen und Fans.“



Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Österreich, betont die einzigartige Atmosphäre: „Das Generali Open ist weit mehr als nur ein Sandplatzklassiker. Es vereint Spitzensport mit alpinem Flair und echter Fanbegeisterung. Neben den Matches wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, was Fans über alle Altersgruppen jährlich nach Kitzbühel lockt.“



Der Blick richtet sich auch bereits auf 2026, denn durch Änderungen im ATP-Kalender wird die Turnierwoche in Kitzbühel nochmals aufgewertet. Eine verlängerte Pause zwischen Wimbledon und dem ersten 1000er-Turnier in Übersee schafft bessere Voraussetzungen, um mögliche Topspieler nach Kitzbühel zu holen. Termin für das Generali Open 2026: 18. bis 25. Juli 2026.