Dominic Thiem im Moment nicht im Hauptfeld der Australian Open

Nach den Erste Bank Open in Wien war sich Dominic Thiem ganz sicher, einen Platz im Hauptfeld der Australian Open sicher zu haben. Davon ist derzeit keine Rede mehr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2022, 15:48 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild von 2020: Novak Djokovic und Dominic Thiem

Das letzte Match von Dominic Thiem in der ATP-Saison 2022 ist den österreichischen Tennisfans sicherlich noch gut in Erinnerung: Thiem unterlag im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien dem späteren Champion Daniil Medvedev in zwei Sätzen, zog aber dennoch ein positives Resümee für seine Comeback-Saison. Er habe sein Ziel erreicht, unter die Top 100 zu kommen, ein Startplatz im Hauptfeld der Australian Open sollte ihm damit sicher sein.

Ein paar Wochen später sieht die Lage nun weniger rosig aus. Denn zum einen haben sich ein paar Spieler durch Erfolge auf der Challenger-Tour in der Weltrangliste an Dominic Thiem vorbeigeschoben, zum anderen könnten gar nicht mal so wenige Profis ihr Protected Ranking nutzen, um sicher in das 128er-Raster von Melbourne zu kommen: Stan Wawrinka, Guido Pella, Kyle Edmund, Jeremy Chardy, Hugo Dellien und Lloyd Harris. Ob alle tatsächlich fit für das erste Major 2023 werden, sei jetzt mal dahingestellt.

So ist Thiem vielleicht doch im Hauptfeld

Stand jetzt gilt aber: Dominic Thiem hat keinen Platz im Hauptfeld für die kommenden Australian Open. Tatsächlich ist er nur die Nummer sieben auf der Liste der Nachrücker. Somit ergeben sich folgende Optionen für Thiem, wie er doch noch in Melbourne um die richtig fetten Punkte kämpfen kann.

Die Qualifikation: Was bedeutet, mit der Belastung von drei womöglich mühsamen Matches in das Turnier zu gehen. Aber auch mit einigem Selbstvertrauen, wenn es denn klappt.

Eine Wildcard: Bei den US Open 2022 wurde Thiem eine solche zuteil, ob Tennis Australia ebenso großzügig ist, wird sich weisen.

Das letzte Protected Ranking: Wie bei tennisnet schon öfters ausgeführt, hat die ATP das Comeback von Dominic Thiem falsch terminiert: mit Cordoba, wo Thiem dann nicht gespielt hat, statt mit

Marbella, wo die Rückkehr dann auch wirklich stattgefunden hat. Das hat dem 29-Jährigen sein neuntes Protected Ranking 2022 gekostet. Es wäre nur fair, wenn er dieses bei den Australian Open 2023 in die Waagschale werfen dürfte.

Mehrere Ausfälle: Was aber sicherlich auch Dominic Thiem niemandem wünscht.