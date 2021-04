Dominic Thiem - Neustart nach zweiwöchiger Tennispause?

Dominic Thiems Absage für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo warf viele Fragen auf. Nun hat sein Vater Wolfgang einige Antworten geliefert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.04.2021, 10:33 Uhr

Der Saisonstart verlief für Dominic Thiem alles andere als nach Wunsch. Bei keinem Turnier kam der Österreicher über das Viertelfinale hinaus, zuletzt setzte es für den 27-Jährigen in Dubai sogar eine Auftaktniederlage. Gerüchte um eine mögliche Verletzung machten die Runde, die nach Thiems Absage für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo nicht weniger wurden.

Wie aus mehreren Ecken des Teams zu hören war, schlägt sich Thiem derzeit aber nicht mit körperlichen Problemen herum. Vater Wolfgang dürfte den Spekulationen um seinen Sohn gegenüber der Kronen Zeitung nun ein Ende bereitet haben. Offenbar hat der Weltranglistenvierte derzeit mit Motivationsproblemen zu kämpfen.

"Er braucht noch Erholung im Kopf, muss den freibekommen", erklärte Wolfgang Thiem. Die Corona-Pandemie mit all ihren Nachteilen macht dem Lichtenwörther zu schaffen, zudem hatte er bereits vor dem Turnier in Dubai erklärt, sich nach seinem Triumph bei den US Open "über ein paar Sachen" klar werden zu müssen.

Thiem will in Belgrad zurückkommen

Aus diesem Grund verzichtete Thiem in den vergangenen beiden Wochen auch auf das Tennistraining und legte seinen Fokus stattdessen auf die Regeneration. "Ich glaube auch nicht, dass er sich das Turnier in Miami anschaut", meinte sein Vater.

In den kommenden Tagen wird der Österreicher aber auf den Court zurückkehren, um sich für das am 19. April beginnende ATP-250-Turnier in Belgrad vorzubereiten. In der serbischen Hauptstadt soll für Thiem dann der Neustart nach einem verkorksten ersten Saisonviertel gelingen.